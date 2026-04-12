W chwili emisji niedzielnego "Gościa Wydarzeń" lokale wyborcze na Węgrzech zostały już zamknięte. Węgrzy, którzy ruszyli w tym dniu do urn oczekują na przedstawienie wyników. Uzbroić muszą się jednak w cierpliwość, ponieważ w pełni głosy policzone zostaną najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu.

Tymczasem dyplomata i politolog Uniwersytetu Warszawskiego prof. Roman Kuźniar przewiduje, że niedziela okaże się szczęśliwa dla TISZY. Swoje przekonanie argumentuje wysoką frekwencją odnotowaną w lokalach wyborczych. - Przy frekwencji, która z całą pewnością przebije sufit 80 proc., to jest murowane zwycięstwo opozycji, młodych Węgrów, którzy chcą zmiany - wskazywał w rozmowie z Grzegorzem Kępką.

Prof. Roman Kuźniar przewiduje zwycięstwo TISZY: Orban się zużył

Prof. Kuźniar stwierdził, że ostatnie 16 lat było dla Węgier "osuwanie się w stagnację". - W taką bylejakość, korupcję, kolesiostwo, właściwie w taki "folwark zwierzęcy", na czele którego stał taki Napoleon wprost wzięty z George'a Orwella (...) Pragnienie zmiany jest czynnikiem mobilizującym - wskazywał.

- (Orban - red.) się opatrzył, on się zużył, on nie miał niczego Węgrom nowego do zaproponowania, podczas gdy Węgrzy dostrzeli, że Węgry wypadają na niekorzyść w porównaniu z otoczeniem - powiedział dyplomata.

ZOBACZ: "Węgry znów stworzyły historię". Peter Magyar zabrał głos

Jak stwierdził, Fidesz nie miał do zaoferowania nic oprócz "straszenia Ukrainą" i poleganiu na wsparciu Rosji i Stanów Zjednoczonych. - To pokazywało, że zarówno Rosjanie jak i Amerykanie rozgrywają Węgry z własnej perspektywy, przez pryzmat własnych interesów, że ten rząd ma coraz mniej do powiedzenia, ponieważ Amerykanie nim sterują, ponieważ jest na pasku Rosji - mówił prof. Kuźniar.

WIDEO: Politolog o przeprosinach dla Polaków. "Politycy z prezydentem na czele, którzy stawiali na Orbana"

- To jest zwycięstwo Europy, można powiedzieć, zwycięstwo opozycji, jestem przekonany. Pytanie jak wielkie, czy będzie większość konstytucyjna, czy nie - zastanawiał się politolog.

Prof. Kuźniar o zwolennikach Orbana w polskiej polityce. "Powinni przeprosić"

Prof. Roman Kuźniar krytykował polskich polityków, którzy otwarcie wyrażali poparcie dla rządu Viktora Orbana. - Jak można było popierać "folwark zwierzęcy"? Mam na myśli całe to kolesiostwo, korupcję, to odwracanie Węgier nie tylko od Europy, ale od możliwości rozwoju - przekonywał.

Politolog nazwał Węgry pod rządami Orbana "właściwie europejskim trzecim światem". - Dlatego wszyscy polscy politycy z prezydentem na czele, którzy stawiali na Orbana, powinni się wstydzić i przeprosić Polaków za to, że takiego grzechu się dopuścili - ocenił gość Grzegorza Kępki.

ZOBACZ: Węgry zdecydowały. Zakończyły się wybory parlamentarne

Wskazał też, że potencjalne zwycięstwo TISZY na Węgrzech jest ważne dla Polski i Europy. - Rząd Orbana był używany przez Amerykanów do rozbijania jedności Unii Europejskiej, a jedność Unii Europejskiej ma podstawowe znaczenie dla polskich interesów i bezpieczeństwa, zwłaszcza wtedy, kiedy od Europy odwracają się Stany Zjednoczone, Amerykanie wysadzają w powietrze Sojusz Północnoatlantycki - powiedział prof. Kuźniar.

