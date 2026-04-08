Poruszając temat ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Cezary Tomczyk w zdecydowany sposób zaznaczył, że w jego ocenie Karol Nawrocki zobowiązany jest do ich przyjęcia. Stwierdził on, że "prawo jest jasne", a głowa państwa "musi niezwłocznie przyjąć ślubowanie od wybranych (przez Sejm - red.) sędziów".

- Słowo "niezwłocznie" jest opisane w słowniku języka polskiego i oznacza "bez zwłoki". Minęło wiele dni od wyborów sędziów. Sędziowie zostali sędziami zgodnie z polskim prawem, bo to sejm wybiera sędziów i sędziowie złożą ślubowanie. Jeżeli prezydent odmawia tego. ślubowania, sędziowie muszą przystąpić do pracy, jest to oczywista - kontynuował wiceminister obrony narodowej.

Jak zaznaczył Tomczyk, jeszcze jakiś czas temu "nikt w Polsce nie kwestionował tego, kto jest sędzią". - Mogliśmy się nie zgadzać z wyrokami. Ja też sam bardzo często byłem, no delikatnie mówiąc, zaniepokojony wymiarem sprawiedliwości w Polsce i często totalną niesprawiedliwością ze strony sędziów. Ale wiedzieliśmy, kto jest sędzią i kto wymierza wyrok w imieniu Rzeczpospolitej - kontynuował. - My nie możemy być w sytuacji, w której nie wiemy kto jest sędzią - zaapelował polityk.

- To całe uderzenie w system czy w wymiar sprawiedliwości, który zapewnił nam PiS, doprowadziło do tego, że dzisiaj nie tylko w Polsce kwestionuje się status sędziów, ale też trybunały międzynarodowe - powiedział Tomczyk, stwierdzając, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło "taki bałagan, taki b...el mówiąc wprost, z polskiego wymiaru sprawiedliwości".

Przy tej okazji Tomczyk zaapelował do Karola Nawrockiego, aby ten przyjął ślubowanie od wszystkich sędziów, którzy zostali w marcu wyłonieni przez Sejm. - Ja nie mam wątpliwości, że prezydent nie przyjmując tego ślubowania popełnia delikt konstytucyjny. A to oznacza też Trybunał Stanu dla prezydenta no w przyszłości na pewno może to oznaczać Trybunał Stanu dla prezydenta w sposób oczywisty - powiedział.

- To nie jest tak, że my jesteśmy wybierani, sprawujemy funkcje ministra, prezydenta i że to się łączy tylko z przyjemnościami. Na przykład tak jak prezydent ćwiczy z Pudzianowskim. Ja wspieram go całym sercem. Ja sam jestem fanem Pudzianowskiego. Uważam, że zrobił dla Polski bardzo dużo, jeżeli chodzi o promocję polskiego sportu. Ale od prezydenta na boga możemy oczekiwać czegoś więcej. On jest do ch...ery prezydentem. To znaczy, że ma obowiązki, które wynikają z konstytucji, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma kompetencje, prerogatywy i musi się z tych obowiązków wywiązywać, bo za to mu płacimy - opisywał.

1 kwietnia dwoje sędziów wybranych przez Sejm złożyło ślubowanie przed Nawrockim. Czworo nadal oczekuje na ślubowanie, do którego ma dojść w czwartek o godz. 12:30 w Sejmie. Na wydarzenie zaproszono także prezydenta. W środowym "Gościu Wydarzeń" z Markiem Tejchmanem jako pierwszy porozmawiał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który zadeklarował, że nie wie, czy Nawrocki pojawi się na ślubowaniu.

Komentując tę wypowiedź, Tomczyk stwierdził, że Boguckiemu "aż oczy wyszły z orbit", kiedy usłyszał pytanie Tejchmana. - No bo rzeczywiście było trudne i nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Jak to jest, że prezydent może sobie z spośród sędziów wybrać dwóch, od których odbierze ślubowanie. Nie ma na to odpowiedzi, nawet mówią o tym posłowie PiS-u, mówią o tym ludzie związani z PiS-em. Nie ma na to odpowiedzi, bo po prostu to jest nie tylko błąd, ale też przestępstwo, które popełnia prezydent Nawrocki - ocenił Tomczyk.

