Zbigniew Bogucki w środowym "Gościu Wydarzeń" odniósł się do słów Donalda Tuska, który zapowiedział, że niebawem w Sejmie odbędzie się ponowne głosowanie nad wetem Karola Nawrockiego w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów. Słowa premiera padły po tym, kiedy poinformował, że otrzymał od służb informację, iż prezes zarządu Zondacrypto dokonał wpłat na konta dwóch fundacji powiązanych ze środowiskiem polskiej prawicy.

Według przedstawionych przez premiera danych, na przełomie października i listopada 2025 roku - na krótko przed głosowaniem nad ustawą regulującą rynek kryptowalut - prezes giełdy Zondacrypto Przemysław Kral miał przekazać 450 tys. zł na rzecz fundacji Instytut Polski Suwerennej związanej ze Zbigniewem Ziobrą. Część tych środków miała zostać przeznaczona na pomoc prawną dla Dariusza Mateckiego oraz księdza Michała Olszewskiego.

Dodatkowo, jak wskazał premier, spółka powiązana z tym środowiskiem miała przekazać 70 tys. euro fundacji "Dobry Rząd", związanej z Przemysławem Wiplerem. Zondacrypto miała być także głównym sponsorem wydarzenia o charakterze prawicowym, w którym uczestniczyli istotni przedstawiciele sceny politycznej, w tym osoby zaangażowane w kampanię prezydencką.

Bogucki odpowiada Tuskowi. "Przykrywa swoją nieudolność"

Szef Kancelarii Prezydenta ocenił, że szef rządu "próbuje wyciągać takie sprawy, chociażby jak kryptoaktywa, żeby swoją nieudolność, a czasami mam wrażenie świadome działania, które rozkładają państwo polskie, przykryć". - Ja przypomnę, że dwukrotnie Donald Tusk dwukrotnie przegrał w sejmie weto - zarzucił premierowi Bogucki, wskazując, że ten powinien "pójść za propozycją prezydenta".

Bogucki ocenił także, że premier "wyrzucił do kosza" wszystkie poprawki, które składali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. - Donald Tusk wyrzucił nie tylko poprawki zgłaszane przez Kancelarię czy Prawo i Sprawiedliwość. Donald Tusk wyrzucił także, jak dobrze pamiętam, trzy z czterech poprawek swojego koalicjanta, Polski 2050. Dlaczego? Dlatego, że w tej sprawie dotyczącej Zondacrypto przegrał - kontynuował szef Kancelarii Prezydenta.

W lutym prezydent Karol Nawrocki po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, m.in. umożliwiając Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w listopadzie ubiegłego roku. Nowa ustawa różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

- My zapowiadaliśmy, że jeżeli przejdą te konkretne zmiany - te konkretne, jak dobrze pamiętam 15 bądź 16 poprawek, które były proponowane i przez koalicjanta Donalda Tuska i przez opozycję - jeżeli one przejdą, to prezydent podpisze tę ustawę. One nie przeszły, bo Donald Tusk i jego stronnicy wyrzucili je do kosza. Nie trzeba było nawet pisać nowej ustawy, trzeba było się wsłuchać w głos prezydenta, w głos swoich kolegów - powiedział Bogucki.

Dopytywany przez Marka Tejchmana, czy kontrowersje, które wybuchły wokół platformy Zondacrypto są w praktyce "kryzysem Donalda Tuska", Bogucki odpowiedział twierdząco. Dodał przy tym, że za brakiem odpowiedniego nadzoru nad rynkiem nie stoi decyzja Nawrockiego o zawetowaniu ustawy. - Za brakiem nadzoru, jeżeli chodzi o kryptoaktywa, stoi indolencja rządu, brak współpracy, brak wsłuchiwania się w głosy opozycji, prezydenta, także swoich koalicjantów i próba politycznej wojny wokół kryptoaktywow, którą sukcesywnie przegrywa Donald Tusk - ocenił.

- Ostrzegaliśmy o konsekwencjach weta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptowalutach. Chcieliśmy lepiej chronić klientów, tak przed oszustami, jak i naciągaczami - zaznaczył zdecydowanie, wskazując, że "nie było podnoszonych żadnych kwestii związanych z bezpieczeństwem przy pierwszym czytaniu, drugim czytaniu przed Senatem, w komisjach, w pracach parlamentarnych, w przygotowywaniu rządowym tej ustawy".

- Wie pan, kiedy te podobno wielkie zagrożenia pojawiły się? Wtedy, kiedy pan prezydent zawetował tę ustawę. Prezydent nawet wcześniej nie dostał informacji, które wskazywałyby na to, że są takie czy inne zagrożenia związane z brakiem regulacji czy niedostateczną regulacją - przekonywał Bogucki.

Kontynuując ten temat, szef Kancelarii Prezydenta ocenił, że kontrowersje wokół prezydenckiego weta "to jedno wielkie piramidalne kłamstwo, uszyte tylko po to, żeby atakować" Nawrockiego. - Gdyby przyjęli poprawki, od kilku miesięcy byłaby ustawa, normalnie byśmy funkcjonowali, tylko Donald Tusk nie chce pracować. Donald Tusk chce prowadzić polityczną wojnę - dodał.

