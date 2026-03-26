"Jest osoba, co do której nie ma pewności". Szczerba o obniżce cen paliw

Głównym tematem prowadzonej przez Marka Tejchmana rozmowy w "Gościu Wydarzeń" była kwestia wysokich cen paliw.

Eurodeputowany KO Michał Szczerba zapewnił, że rząd i marszałek Sejmu są zmobilizowani do jak najszybszego procedowania zmian w przepisach, które obniżą ceny na stacjach benzynowych.

Wysokie ceny paliw. Szczerba: Nie ma pewności, co do reakcji prezydenta

- Nie tylko Polska, ale cała Europa jest dotknięta wojną w Iranie i stąd wzrost cen paliwa - powiedział europoseł.

- Jest pełna deklaracja i marszałka Sejmu, marszałka Senatu, żeby tę ustawę, pilną ustawę, która spowoduje to, że Polacy będą mieć tańsze paliwo już przed świętami, przeprowadzić - zapewnił Szczerba.

- Oczywiście jest jedna osoba, nazywa się Karol Nawrocki, co do jego reakcji, (w kontekście - red.) jego wcześniejszych, także szkodliwych wet, nie ma w tej sprawie pewności - dodał polityk KO.

Kiedy obniżka cen paliw? Czarzasty przedstawił harmonogram

O harmonogramie prac Sejmu poinformował wcześnie marszałek Włodzimierz Czarzasty.

- Chcę państwa poinformować, że w momencie kiedy wpłynie projekt, a będzie to ok. godz. 18:30, podjąłem decyzję o zwołaniu Konwentu Seniorów - powiedział Czarzasty.

Marszałek Sejmu zapowiedział rozszerzenie programu sejmowego posiedzenia o procedowanie dwóch ustaw - dotyczących akcyzy i VAT.

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ustawy będą procedowane w czwartek od godz. 20:30 do godz. 22, następnie zostaną przesłane do Komisji Finansów Publicznych. W sprawie obniżek cen paliw ma zostać także zwołane posiedzenie Senatu.

- Chcemy tak przygotować, aby jutro ustawy zostały podpisane i przekazane na ręce pana prezydenta Nawrockiego - zadeklarował marszałek i stwierdził, że jeśli prezydent państwa poprze oba rozwiązania, zostaną one wdrożone "przed wyjazdem na święta".

Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała początek posiedzenia na piątek godz. 14.

"Wielki deal UE - USA". Szczerba o dostawie paliw z USA

Michał Szczerba przyznał też, że Parlament Europejski zgodził się na przyjęcie umowy handlowej z USA. Prowadzący zasugerował, że gdyby się to nie stało to Amerykanie przestaliby sprzedawać paliwa kopalne Europie.

- To by była katastrofa. Ostatnią rzeczą jakiej naprawdę potrzebujemy w tej chwili, kiedy mamy cały czas trwającą i zmasowaną wojnę rosyjską. Mówiłem o tym także wczoraj w Parlamencie Europejskim - powiedział Szczerba.

- Dlatego też zgoda Parlamentu Europejskiego w zakresie ratyfikacji, w zakresie negocjacji międzyinstytucjonalnych pozwoli utrzymać bardzo dobrą współpracę handlową - zapewnił rozmówca Polsat News.

Szefernaker: Prezydent oczekuje na ustawę

Na zapowiedź marszałka Sejmu błyskawicznie zareagował Karol Nawrocki.

"Prezydent pilnie oczekuje na ustawę" - przekazał w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker

"Diesel musiał zdrożeć o ponad 2 zł, a rolnicy musieli wykonać już znaczną część prac polowych, żeby rząd w ogóle zdecydował się zareagować na ceny paliw" - napisał szef Gabinetu Prezydenta.

"Działania spóźnione o tygodnie, a przedstawiony plan nadal rozwiązuje tylko część problemów drożyzny na stacjach. Gdyby rząd naprawdę miał plan, nie działałby dziś w pośpiechu i pod presją. Prezydent pilnie oczekuje na ustawę" - dodał Szefernaker.

