Skoki cen paliw nie ustają od kilku tygodni, kiedy Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, a władze tego państwa zdecydowały się zablokować cieśninę Ormuz. - Nie mieliśmy do czynienia z takim zamieszaniem i takim kryzysem chyba nigdy - ocenił Wojciech Balczun.

- Orlen cały czas podejmuje działania, żeby minimalizować skutki tych wzrostów dla społeczeństwa. (...) W związku z tym minimalizuje marże detaliczne na tyle, ile się da, nie mogąc działać na szkodę firmy - tłumaczył minister aktywów państwowych.

Ceny paliw. Wojciech Balczun: Kluczem zabezpieczenie dostaw

Jak zaznaczył, inne instrumenty są w rękach państwa. - To co dla nas jest kluczowe, to jest zabezpieczenie dostaw, stabilności i to, żeby nie było braków na stacjach benzynowych - tłumaczył.

Balczun podkreślił, że w tej sytuacji nie ma prostych rozwiązań, ani prostych recept. Przypomniał rok 2023, kiedy zdarzało się, że na stacjach brakowało paliwa, przez tzw. turystykę paliwową - "zwłaszcza na ścinanie zachodniej". - Więc wiemy, że prosta metoda wpływania na to może spowodować większe zamieszanie i skutki dla społeczeństwa niż racjonalne, rzetelne podejście - mówił.

Minister zaznaczył, że "przygotowujemy się na wszystkie scenariusze". - Nie zabraknie nam ropy i gazu, w tej kwestii jesteśmy absolutnie zabezpieczeni. Jeśli chodzi o gaz z Bliskiego Wschodu, z Kataru to to jest raptem 9 proc. tego, co sprawdzamy - powiedział i tłumaczył, że surowiec kupowany jest z kilku kierunków, a rezerwy są odpowiednio zabezpieczone.

Później przytoczył też słowa premiera Donalda Tuska, który mówił, że rząd jest przygotowany także na "scenariusz interwencyjny". - Kiedy on nastąpi, będziemy analizowali wszystkie informacje, które będą na stole - powiedział minister.

"Gość Wydarzeń". Minister aktywów państwowych o bezpieczeństwie energetycznym Polski

Balczun podkreślał, że kluczem dla bezpieczeństwa funkcjonowania państwa jest dywersyfikacja dostaw nośników energii i wprowadzanie miksu energetycznego. - Okazuje się, że odnawialne źródła energii są sposobem na budowanie bezpieczeństwa energetycznego państwa i należy w nie inwestować - przekonywał i zapewnił, że są pieniądze na realizację inwestycji w sektorze energetycznym.

Jednocześnie zaznaczył, że częścią wspomnianego miksu energetycznego pozostanie węgiel. - Potrzebujemy dobrego, nowoczesnego, zrestrukturyzowanego i efektywnego kosztowo górnictwa. (...) Nie mamy dobrych warunków do wydobycia węgla, bo kopiemy go coraz głębiej, wiec to oznacza bardzo wysokie koszty, ale ze względu na bezpieczeństwo państwa, posiadanie takiego źródła w określonych proporcjach i jednak przy kontroli kosztów, to jest coś, co powinno być uwzględniane - mówił.

