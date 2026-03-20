"To nie jest wybór między mamusią i tatusiem". Wiceszef MSZ o relacjach z USA

- Między nami nie stoi wybór między mamusią i tatusiem, tylko taki wybór, że tatuś mówi oficjalnie (...), że chce się z Europy wycofywać - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" wiceszef MSZ Marcin Bosacki, komentując napięte relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Dyplomata ostrzegł też przed podróżami na Bliski Wschód.

Mężczyzna w okularach i garniturze siedzi w studiu telewizyjnym na tle ekranów z nocnym widokiem miasta.
Wiceszef MSZ Marcin Bosacki o wycofywaniu się USA z Europy

Prowadzący program "Gość Wydarzeń", powołując się na wypowiedzi urzędników NATO, stwierdził, że USA w ciągu kilkunastu miesięcy chcą się częściowo wycofać z Europy. 

 

- Między nami nie stoi wybór między mamusią i tatusiem, tylko taki wybór, że tatuś mówi oficjalnie w oficjalnych dokumentach, na przykład w strategii bezpieczeństwa narodowego USA, że chce się z Europy wycofywać. My prosimy tatusia, żeby to było wycofywanie się powolne, jeśli musi być - powiedział Marcin Bosacki.

Wiceszef MSZ: Staramy się opóźniać decyzję Amerykanów

- Polski interes narodowy wymaga, żeby opóźniać, spowalniać zmniejszanie zaangażowania amerykańskiego w Europie i jednocześnie budować polskie narodowe i europejskie zdolności, które to zaangażowanie zrekompensują - wyjaśnił wiceszef MSZ.

 

Dodał też, ze państwa europejskie robią wiele, żeby się z tego zadania wywiązać. - Bardzo szybko w Europie budujemy nasze zdolności wojskowe. My, Polacy, najszybciej - podkreślił. 

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
