"To nie jest wybór między mamusią i tatusiem". Wiceszef MSZ o relacjach z USA
- Między nami nie stoi wybór między mamusią i tatusiem, tylko taki wybór, że tatuś mówi oficjalnie (...), że chce się z Europy wycofywać - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" wiceszef MSZ Marcin Bosacki, komentując napięte relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Dyplomata ostrzegł też przed podróżami na Bliski Wschód.
Prowadzący program "Gość Wydarzeń", powołując się na wypowiedzi urzędników NATO, stwierdził, że USA w ciągu kilkunastu miesięcy chcą się częściowo wycofać z Europy.
- Między nami nie stoi wybór między mamusią i tatusiem, tylko taki wybór, że tatuś mówi oficjalnie w oficjalnych dokumentach, na przykład w strategii bezpieczeństwa narodowego USA, że chce się z Europy wycofywać. My prosimy tatusia, żeby to było wycofywanie się powolne, jeśli musi być - powiedział Marcin Bosacki.
Wiceszef MSZ: Staramy się opóźniać decyzję Amerykanów
- Polski interes narodowy wymaga, żeby opóźniać, spowalniać zmniejszanie zaangażowania amerykańskiego w Europie i jednocześnie budować polskie narodowe i europejskie zdolności, które to zaangażowanie zrekompensują - wyjaśnił wiceszef MSZ.
Dodał też, ze państwa europejskie robią wiele, żeby się z tego zadania wywiązać. - Bardzo szybko w Europie budujemy nasze zdolności wojskowe. My, Polacy, najszybciej - podkreślił.
Więcej informacji wkrótce...
