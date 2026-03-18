Reforma nadaje PIP m.in. uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Nowela czeka teraz na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w środowym "Gościu Wydarzeń" zapowiedziała, że na pracodawców będą nakładane mandaty, jeżeli ci będą oferować swoim pracownikom umowy cywilnoprawne zamiast tych o pracę.

- W tej reformie, w tej ustawie zwiększamy o 100 proc. wysokość mandatów i kar grzywny - ogłosiła Dziemianowicz-Bąk, dodając, że w przypadku "ciężkich naruszeń prawa pracy" kara może wynieść do 90 tys. złotych.

Jak opisała polityk, do tej pory kary były "zbyt niskie", przez co "nie były dostatecznie odstraszające".

Dziemianowicz-Bąk przekazała, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zyskają nowe uprawnienia, w tym możliwość "przekształcania wadliwych umów cywilnoprawnych (...) w umowę o pracę". Inspektorzy będą mogli skuteczniej walczyć z tzw. śmieciówkami również ze względu na zwiększenie liczby etatów - których ma się pojawić "blisko 300".

Minister pracy, rodziny i polityki społecznej zaznaczyła, że inspektorzy będą mogli także walczyć z pracą na czarno, czyli z sytuacją, kiedy pracownik nie otrzymuje żadnej umowy. - O tym mało mówimy, ale inspektor pracy, kiedy zobaczy, że jest praca wykonywana faktycznie i nie ma żadnej umowy, tam również będzie mógł zareagować, tam będzie mógł również zarządzić umowę o pracę - mówiła minister.

Jak stwierdziła Dziemianowicz-Bąk, walka z "umowami śmieciowymi" "wymaga konkretnych narzędzi i konkretnej pracy". - Tę pracę Lewica wykonała, tę pracę Ministerstwo Pracy wykonało, tę pracę wykonała większość rządząca, przegłosowując ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy - kontynuowała.

W pierwszych dniach stycznia premier Donald Tusk ogłosił, iż podjął decyzję, aby nie kontynuować prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Zaznaczył, że przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą byłaby destrukcyjna dla firm i pracowników.

– Ja uważam, (...), że jakby przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydowali o tym jak się, kto zatrudnia (...) byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy. I dlatego w sposób bardzo twardy i z uzasadnionymi emocjami o tym mówiłem i tłumaczyłem paniom i panom ministrom, dlaczego widzę ryzyka z tym związane i podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Tak że sprawę uważam z mojego punktu widzenia za zamkniętą – powiedział.

W ówczesnym kształcie reforma PIP zakładała nadanie okręgowym inspektorom prawa do zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę. W projekcie przewidziano, że od decyzji okręgowego inspektora będzie przysługiwało odwołanie do Głównego Inspektora Pracy. Na końcu drogi odwoławczej byłby sąd pracy.

Wraz z końcem stycznia pojawiły się informacje, że reforma PIP doczeka się nowej wersji. Prace faktycznie ruszyły. W miniony czwartek Senat przyjął bez oprawek nowelizację ustawy o PIP. W obecnym kształcie reforma nadaje PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Wykonanie decyzji administracyjnej zostanie zawieszone w przypadku wniesienia odwołania do sądu.

Teraz nowela czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego, a jej wejście w życie ma znaczenie dla wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy.

