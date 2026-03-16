- Jeśli sytuacja będzie eskalowała, jeśli będzie dochodziło do zaburzenia w podaży paliw, to nie wykluczamy interwencji podatkowej, o tym mówił minister finansów - stwierdził Miłosz Motyka, minister energii z ramienia PSL.

Wcześniej w "Graffiti" Andrzej Domański argumentował, że w związku z sytuacją na rynku paliw "nie można wykluczyć" obniżki VAT-u lub akcyzy na paliwa.

Kiedy spadną ceny na stacjach paliw? Minister energii tłumaczy

Minister energii zaznaczył, że Polska posiada własne analizy sytuacji na rynku. Marek Tejchman pytał, kiedy Polska zdecyduje i interwencji ws. cen paliw. - Myślę, że w ciągu kilkunastu dni, jeżeli cena będzie stale rosła powyżej poziomu 120-130 dolarów za baryłkę, myślę, że będziemy bliżej tej decyzji - wskazał.

Dodał, że znaczenie ma długość kryzysu na rynku paliw oraz dostępność produktów paliwowych. Motyka podkreślił, że Polska czeka też na efekty międzynarodowej reakcji. Państwa europejskie będą realizowały harmonogram uwolnienia zapasów surowców, choć wskazał, że na razie Polska sama takiego ruchu nie planuje.

Zaznaczył, że Polska posiada "odpowiednie" zapasy handlowe i podaż paliwa. - Jeśli będziemy poddawani presji cenowej, to wtedy będziemy mogli "dosypać" surowca na rynku - wyjaśnił polityk PSL.

Większy popyt na paliwo w Polsce

Motyka w "Gościu Wydarzeń" przekazał, że w porównaniu z sytuacją sprzed wybuchu wojny w Iranie, popyt na paliwo w Polsce wzrósł o 15 proc. Wyjaśnił jednak, że wpływ na większy popyt na też rozpoczęcie prac rolniczych, a obecnie sytuacja się unormowała.

- To wymagało dostaw paliwa przez dłuższy czas, stąd na przykład rozporządzenie ministra infrastruktury, by wydłużyć czas pracy kierowców - zaznaczył Motyka.

Komentując sytuację na świecie, minister wskazał, że w związku z blokadą cieśniny Ormuz, na rynku każdego dnia może być mniej nawet o 15 mln baryłek ropy. Dodał, że globalnie jest około 20 proc. ropy mniej na rynku. - O 80 proc. konkuruje ta sama liczba państw, przy zwiększonym popycie - zaznaczył, tłumacząc wzrosty cen.

