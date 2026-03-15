Donald Tusk ocenił w niedzielnym wpisie na X, że polexit to dzisiaj realne zagrożenie. "Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać" - napisał premier.

Eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka stwierdziła w programie "Gość Wydarzeń", że tak postawiona teza jest "skrajną demagogią". - Chciałabym zapytać pana premiera, czy ten polexit jest teraz z nim w pokoju? (...) Polacy mają prawo być krytyczni wobec Unii Europejskiej - podkreśliła.

Grzegorz Kępka przypomniał europosłance dokument programowy Konfederacji z 2019 roku pt. "Polexit - bezpieczne wyjście awaryjne", którego była współautorką. - To nasz program, który analizuje przyszłość Polski w Europie w kontekście różnych scenariuszy. Uwzględnia m.in. ewentualną decyzję o opuszczeniu Wspólnoty w referendum, ale opisuje też skutki dezintegracji Unii czy powstania Europy wielu prędkości – tłumaczyła.

Jednocześnie winą za rosnący opór wobec UE Anna Bryłka obarczyła politykę Donalda Tuska oraz Ursuli von der Leyen. Jej zdaniem to właśnie działania premiera RP i przewodniczącej Komisji Europejskiej sprawiają, że niechęć do Brukseli rośnie w całej Europie. Podkreśliła również, że Konfederacja stanowczo sprzeciwia się budowie "europejskiego superpaństwa".

Pytana o to, czy Przemysław Czarnek mógłby stać się "Mojżeszem prawicy", który poprowadzi ją z powrotem do władzy, europosłanka Konfederacji wyraziła sceptycyzm, wskazując na różnice między byłym ministrem edukacji a kandydatem popieranym przez PiS, Karolem Nawrockim.

- Minister Czarnek przez wiele lat legitymizował rząd premiera Morawieckiego i nigdy się od niego nie odciął - oceniła polityczka. W jej opinii, zupełnie inną strategię przyjął Karol Nawrocki.

Według europosłanki, Nawrocki w odpowiedziach na pytania Sławomira Mentzena przed II turą wyborów prezydenckich wyraźnie zdystansował się od działań rządu Mateusza Morawieckiego.

- Przemysław Czarnek nie odcina się od niczego. Co więcej, zarzuca nam kłamstwo, gdy przypominamy mu jego własne głosowania - punktowała.

Jako przykład podała tzw. piątkę dla zwierząt z 2020 roku. - Pan minister broni teraz rolników, ale zapomina, że głosował za projektem, który wyprowadził dziesiątki tysięcy z nich na polskie ulice - podsumowała.

