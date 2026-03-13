"Nóż w plecy polskiej armii i zdrada stanu". Gawkowski uderza w prezydenta

Według Gawkowskiego "wróg jest u bram", a 180 mld zł z programu SAFE pozwoli dozbroić polską armię w ciągu roku - dwóch. Wicepremier stwierdził, że do tej pory spór polityczny "nie dotyczył tak ostro bezpieczeństwa". Mówił to w kontekście sprzeciwu prezydenta Karola Nawrockiego wobec zaciągnięcia przez Polskę europejskiego kredytu.

Zdaniem wicepremiera postawa głowy państwa może negatywnie wpłynąć na zdolności obronne polskiej armii w obliczu zagrożenia agresją ze strony Rosji.

- Cenię historię i jej korelacje, czasami co kilkadziesiąt lat, a czasami wiek do wieku - i my idziemy w podobnym tempie, i w podobnych myślach, jak zbliżał się rok 39. poprzedniego wieku. Wtedy za późno zaczęliśmy się zbroić, za późno zawieraliśmy sojusze i za późno zdecydowaliśmy się na to, żeby rozbudowywać polską armię. Dzisiaj kiedy mamy ten przełomowy moment przed sobą i możemy się zbroić, to wbija prezydent nóż w plecy polskiej armii i robi to z premedytacją. Ja się na to nie zgadzam, to jest zdrada stanu - oświadczył minister cyfryzacji.

Prowadzący Marek Tejchman przypomniał stanowisko prezydenta, który również chce dozbrajać polskie wojsko, ale z pieniędzy pochodzących z mechanizmu, jaki miałby być stworzony w oparciu o Narodowy Bank Polski.

Gawkowski ocenił, że projekt prezydenckiej ustawy w sprawie tzw. polskiego SAFE 0 proc. to "fake news". - Nie jest prawdziwy, bo nie ma pieniędzy w NPB, które można przełożyć z kupki na kupkę - stwierdził. Dodał, że pierwszy zysk z proponowanego przez Nawrockiego projektu może być zaksięgowany w przyszłym roku.

- Nie ma dzisiaj podstaw do tego, żeby sięgnąć po te pieniądze w krótkim okresie, a europejski SAFE jest tu i teraz na stole - powiedział i dodał, że jeżeli będzie perspektywa wykorzystania polskiego SAFE 0 proc., to również będzie trzeba po niego sięgnąć. - Na polską armię nie trzeba 200 mld zł, trzeba 400 mld, a może nawet 600 mld. Jeżeli będziemy mogli iść dwiema drogami, bardzo dobrze - ocenił.

Wicepremier skomentował też czwartkowe orędzie, podczas którego prezydent oświadczył, że nie podpisze ustawy dotyczącej programu SAFE. Zdaniem ministra ta decyzja rzutuje na współpracę Pałacu Prezydenckiego z rządem w sprawach bezpieczeństwa. - Jak można mówić o kohabitacji, skoro przez miesiące powtarzaliśmy - bezpieczeństwo powinniśmy wyjąć poza nawias sporu politycznego - mówił.

Przypomniał, że obie strony deklarowały chęć współpracy w obszarze dozbrajania armii, znaczenia sojuszu transatlantyckiego, że "obecność Polski w NATO daje nam przewagi i Rosja tutaj nie przyjdzie". - Kiedy mamy dzisiaj potrzebę dozbrojenia polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego (...), to trzeba to wszystko robić tu i teraz. W PiS-ie i u prezydenta zapanowało szaleństwo - ocenił Gawkowski.

Artykuł aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni