Rafał Bochenek w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Rafał Bochenek w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części "Gościa Wydarzeń" wystąpi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki.

 

