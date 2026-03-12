Rafał Bochenek w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Gość Wydarzeń
W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Rafał Bochenek w programie "Gość Wydarzeń"
W drugiej części "Gościa Wydarzeń" wystąpi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki.
Poprzednie odcinki programu są dostępne w sekcji "Gość Wydarzeń".
