- Każdy uczciwy patriota, ktoś, kto rzeczywiście poważnie podchodzi do polskich spraw i kto ma rzeczywiście Polskę w sercu, będzie protestował wtedy, kiedy tak szkodliwy mechanizm finansowania polskiej armii będzie wdrażany - argumentował Rafał Bochenek, przedstawiając krytyczne stanowisko opozycji wobec programu SAFE, za którym opowiada się obóz rządzący.

Program SAFE. Rafał Bochenek: To jest niepoważne

Rzecznik PiS przekonywał, że na niekorzyść programu SAFE przemawia wspominana wielokrotnie przez opozycję zasada warunkowości. Jak mówił, zgodnie z przepisami - jeśli Komisja stwierdzi, że wniosek o płatność jest niezadowalający, zawiesza się płatność w całości lub w części pożyczki.

- Czyli panie redaktorze, jeżeli tu są określone zasady kredytowania państwa polskiego i przesłankom do wstrzymania finansowania ma być niezadowolenie Komisji Europejskiej, no to przepraszam bardzo, czy pan chciałby wziąć taki kredyt na dom, na swoje mieszkanie i żeby niezadowolenie banku było podstawą do wstrzymania kredytowania mieszkania? No panie redaktorze, to jest niepoważne i dzisiaj w ten sposób próbuje się uwikłać całe polskie społeczeństwo - podkreślał Bochenek.

ZOBACZ: Orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. "Nie podpiszę ustawy ws. SAFE"

Poseł wskazywał, że przesłanki wstrzymania płatności powinny być jasno określone. - Natomiast jeżeli warunkiem wstrzymania jest niezadowolenie Komisji Europejskiej, no to o czym my mówimy? Przesłanki czysto polityczne, emocjonalne. Ja bym chciał, żeby to było jasno dookreślone - mówił rzecznik.

Rafał Bochenek o "polskim SAFE": Na złocie jest gigantyczny zysk

- Jesteśmy jedną wielką polską rodziną, ja tak uważam i podchodzę do spraw polskich jak do własnego gospodarstwa domowego i staram się tak jako polityk zarządzać, ale w imię interesu kraju. Ale również będąc politykiem, który rządzi, który podejmuje określone decyzje, kieruje się dobrem tego kraju, panie redaktorze. Dlatego panu tłumaczę, że to rozwiązanie, ta propozycja kredytu na bardzo niekorzystnych warunkach w walucie obcej, warunkowość, no przepraszam bardzo, my to będziemy musieli oddać - stwierdził Bochenek.

ZOBACZ: Sawicki o wecie dla ustawy o SAFE. "Bardzo zła decyzja"

Rzecznik PiS argumentował także na rzecz alternatywnej propozycji Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego. - Pan prezydent i pan prezes Glapiński mówią: proszę bardzo, dotacja bezzwrotna w złotówkach na zasadzie operacji finansowych. To jest bardzo proste. To był mechanizm już stosowany, panie redaktorze, stosowany już w trakcie chociażby COVID-u.

Jak mówił Bochenek, stosowany we wspomnianym czasie mechanizm spowodował, że mogły być wypłacane między innymi tarcze dla przedsiębiorców. Poseł podkreślił także, że jego zdaniem "na złocie jest gigantyczny zysk".

"Polski SAFE 0 proc.". Bochenek: Ten rząd nie ma żadnej wiarygodności

- Z jednej strony jest kwestia wypracowania standardowego zysku Narodowego Banku Polskiego, ale z drugiej strony jest kwestia pewnych operacji na złocie, na zasobach, na aktywach zgromadzonych w Narodowym Banku Polskim, które były gromadzone na przestrzeni ostatnich lat - mówił rzecznik.

Oświadczył także, że do przekazania zysku z NBP do budżetu państwa potrzebna jest podstawa prawna. - Dlatego jest powoływany specjalny fundusz, Fundusz Inwestycji Obronnych i tam właśnie będą gromadzone środki na zbrojenia - powiedział poseł.

ZOBACZ: Czy Nawrocki powinien podpisać ustawę o SAFE? Polacy zabrali głos w sondażu

Bochenek zaznaczył również, że jego zdaniem "ten rząd nie ma żadnej wiarygodności", dlatego nie można ufać mu w kwestii wydatkowania pieniędzy. - Oni mówią jednego dnia jedno, drugiego zupełnie co innego, natomiast kompletnie nigdzie te 89 proc., o których mówi ten rząd, wcześniej mówił o 80 proc., to też ciekawe, nie jest nigdzie zapisane - podkreślił rzecznik.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni