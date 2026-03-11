Rzecznik rządu w programie "Gość Wydarzeń" argumentował, dlaczego jego zdaniem projekt ustawy, zaproponowany przez Karola Nawrockiego we współpracy z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim, nie powinien być brany pod uwagę w kwestii funduszy przeznaczonych na rozwój polskiego przemysłu obronnego.

- Jest wypisany jakiś wykaz jakiś obligacji, czyli zadłużenie jest, to są też jakieś kredyty. Ta ustawa jest o niczym. Nie, przepraszam, ta ustawa jest o dodatkowej biurokracji, o dodatkowym instytucie - mówił Adam Szłapka, wskazując na to, co jego zdaniem wynika z prezydenckiego projektu.

Adam Szłapka o "polskim SAFE". "Ta ustawa nie mówi nic o pieniądzach"

- Jedyne pieniądze, które są dziś na stole, to są pieniądze z dobrze przygotowanego, i tu jest duża zasługa polskiej prezydencji, programu unijnego, programu SAFE - wskazywał rzecznik, opowiadają się za ustawą, która czeka na decyzję Karola Nawrockiego.

Jak mówił Szłapka, unijna pożyczka SAFE "to są gigantyczne pieniądze i one są już praktycznie dostępne". Z kolei projekt Karola Nawrockiego "nie mówi nic o pieniądzach, kompletnie nic o pieniądzach".

Rzecznik wskazywał, jak jego zdaniem powinien zostać wykorzystany zysk osiągany przez Narodowy Bank Polski. - Jeżeli pojawi się zysk NBP, to nie ma żadnego problemu, żeby go wpłacić zgodnie z procedurami do budżetu państwa. Nie jest do tego potrzebny żaden dodatkowy fundusz, wychodzenie poza kompetencje pana prezydenta, stworzenie jakiejś dodatkowej biurokracji, jakiejś rady i tak dalej - mówił Szłapka.

- Działajmy zgodnie z procedurami, działajmy w porozumieniu ponad podziałami dla bezpieczeństwa Polski. Jeśli są na stole pieniądze SAFE, mówiliśmy o nich naprawdę już wszystko. Myślę, że opinia publiczna ma wyrobione w tej sprawie zdanie. Wypowiedzieli się w zasadzie wszyscy poważni eksperci ekonomiczni. Wypowiedzieli się generałowie, polskie wojsko - wskazywał rzecznik rządu.

"Polski SAFE 0 proc.". Szłapka: Dokładnie zero złotych

Szłapka wysuwał argumenty dotyczące nie tylko wzmocnienia polskich możliwości obronnych, lecz także niezależności Polski w zakresie zbrojeń. - Po pierwsze, żeby Polska miała potencjał odstraszania, to znaczy żeby miała nowoczesny sprzęt, a po drugie, żeby Polska miała możliwość, siłę, że nie będzie zależna w 100 proc. od dostawców każdego sprzętu gdzieś na zewnątrz i to właśnie daje program SAFE. To, że zamówienia w prawie 90 proc. będą realizowane w polskim przemyśle zbrojeniowym - mówił.

Krytykował prezydencką inicjatywę, wskazując, że w propozycji Nawrockiego "nie ma zagwarantowanych żadnych pieniędzy". - Jest dokładnie zero złotych - powiedział Szłapka. Nie poparł również pomysłu utworzenia rady, która miałaby podejmować decyzje w zakresie wydatkowania środków. - Punkt drugi jest taki, że powołuje się pozabudżetowy fundusz, który ma się zajmować wydatkowaniem pieniędzy publicznych, o którym ma decydować rada składająca się z kilku osób, w tym dwóch ludzi prezydenta. Czy to jest zgodne z konstytucją? - wskazywał Szłapka.

Zdaniem rzecznika, "to nie jest taki wprost zysk narodowy, zysk Narodowego Banku Polskiego, tylko to są jakieś operacje, machinacje". Jak stwierdził, takie rozwiązanie mogłoby spowodować gwałtowny wzrost inflacji.

