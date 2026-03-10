Głos w sprawie programu SAFE zabrała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka - pełnomocnik rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy. Odpowiedziała, na czym miałby polegać "plan B", który jest zapowiadany w razie prezydenckiego weta. Jak przekazała, skorzystanie z tej opcji oznaczałoby, że niektóre instytucje nie mogłyby skorzystać z środków.

Program SAFE. Sobkowiak-Czarnecka o "planie B"

- Plan B, czyli to, co prawdopodobnie będziemy robić bez ustawy prezydenckiej, to będzie wtłoczenie tych środków do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Czyli instrumentu, który stworzyli nasi poprzednicy, to też jest instrument dłużny, ale tam właśnie nie mamy, po pierwsze, ochrony budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie mamy tam dysponenta innego niż minister obrony narodowej, czyli na przykład nie może być właśnie środków na Straż Graniczną - tłumaczyła pełnomocniczka rządu.

Sobkowiak-Czarnecka wyjaśniała również, w jaki sposób zostaną rozlokowane pieniądze, jeśli możliwość skorzystania z nich w ramach ustawy zostanie zablokowana przez prezydenckie weto.

- Najważniejsze, co jest i o tym też mówią wojskowi, że chcieliby jak najmniejsze mieć obciążenie na wschodniej granicy i żeby to nie wojsko pilnowało tej granicy, tylko żeby było mniejsze zaangażowanie straży granicznej. Na spotkaniu pana prezydenta z dowódcami wojskowymi, sama na nim byłam, pan prezydent mówił, że to jest konieczność, żeby straż graniczna wzięła większą odpowiedzialność za naszą wschodnią granicę. Dlatego chcieliśmy wydać dodatkowe pieniądze na dozbrojenie Straży Granicznej. Czyli to nie jest tak, że stracimy te pieniądze, tylko to jest tak, że będziemy musieli je wydać na inne cele związane też z obronnością, które są z listy rezerwowej - mówiła Sobkowiak Czarnecka.

"Plan B" ws. SAFE. Pełnomocniczka o szczegółach

Pełnomocniczka odpowiedziała także na pytanie, czy do uruchomienia tych środków według "planu B" są potrzebne nowe umowy. - Nie, nie, absolutnie. Umowa z Komisją Europejską jest jedna. Uchwałą Rady Ministrów te środki wpływają na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych - wyjaśniała.

Jak mówiła Czarnecka-Sobkowiak, sama ustawa nie jest o tym, czy Polska może być częścią mechanizmu SAFE. Argumentowała, że dzięki ustawie środki mogłyby być wdrożone jak najszybciej. - Tego nie dotyczy ta ustawa. Ustawa, która leży na biurku pana prezydenta, dotyczy kilku kwestii. Po pierwsze, chroni budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby to z budżetu MON nie była spłacana pożyczka SAFE. Druga rzecz, to jest porządkowanie tego systemu. Na tym polegała ta ustawa, że w momencie kiedy podpisujemy umowę z Komisją Europejską, te wszystkie puzzle są ułożone w kolejności - powiedziała.

Odniosła się także do zarzutów dotyczących nieujawnienia listy projektów, które miałyby zostać dofinansowane w ramach unijnej pożyczki. - Była konferencja prasowa, gdzie pokazaliśmy szczegółowo wszystkie projekty i co? Wyszło czarno na białym, że te projekty są realizowane w polskim przemyśle zbrojeniowym, a nie pod niemieckim butem, jak to opowiadała opozycja - wskazywała Czarnecka-Sobkowiak.

Spór ws. SAFE. Program unijny i inicjatywa prezydenta

Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa NBP Adama Glapińskiego z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim.

Spotkanie dotyczyło decyzji prezydenta ws. ustawy wdrażającej unijny program SAFE, a także propozycji "polski SAFE 0 proc.", która zdaniem prezydenta jest alternatywą dla unijnej pożyczki. Projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "polski SAFE 0 proc." trafił już do Sejmu.

Na konferencji prasowej po spotkaniu premier oświadczył, że liczy na natychmiastową decyzję prezydenta ws. ustawy o SAFE. Głos zabrał też szef KPRP Zbigniew Bogucki. Powiedział, że Sejm może już pracować nad złożonym projektem "polskiego SAFE", a Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji ws. ustawy o unijnym programie.

