Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał, czy w dobie obecnego kryzysu, wojny na Biskim Wschodzie, istnieje powód, żeby promować inne źródła energii, jak np. źródła odnawialne (OZE).

- Mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją na terenie Unii Europejskiej. To znaczy von der Leyen i elity biurokratyczne brukselskie w pewnym momencie uznały, że faktycznie będą zbawiały świat i przyjmą politykę klimatyczną - zaczął w odpowiedzi wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński.

"OZE-sroze". Bocheński tłumaczy słowa Czarnka

- Ponieważ odnawialne źródła energii same w sobie nie są finansowo konkurencyjne, postanowiono wprowadzić regulacje, które obciążają te źródła energii wysokimi kosztami po to, żeby w takim bilansie inne alternatywne jak OZE się opłacały. I teraz mamy do czynienia z pewnym zamieszaniem i konfuzją w debacie publicznej, bo to nie jest tak, że ktoś mówi, że trzeba zakazać OZE - podkreślił.

Pytany o słowa Przemysława Czarnka - kandydata PiS na premiera - który użył określenia "OZE-sroze", europoseł postanowił je wytłumaczyć.

- Formuła "OZE-sroze", to jest bardzo ładna formuła, dlatego że pokazuje, że powinniśmy kierować się rachunkiem ekonomicznym. Polacy dzisiaj płacą ogromne wysokie rachunki za prąd. Polskie firmy jeszcze większe i te opłaty, i koszty, jeżeliby iść zgodnie z głównym nurtem UE, von der Leyen, Tuska, tego, co chce dzisiejszy rząd, by tylko i wyłącznie rosły - odparł.

Czarnek krytykował odnawialne źródła energii podczas weekendowego wystąpienia. Natomiast w poniedziałek pytany przez Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET Czarnek przyznał, że sam ma zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne. - Będę demontował te panele z dachu w pewnej perspektywie, dlatego że one w ogóle nie byłyby potrzebne, gdyby energia bazowała na tym, co mamy - mówił.

Unijny nurt energetyczny a sytuacja Polski

Bocheński ocenił, że gdyby iść z "unijnym nurtem" w kwestii źródeł energii, polski przemysł przestałby być konkurencyjny, a Polacy płaciliby horrendalne rachunki.

- I profesor Czarnek mówi jasno: Spójrzcie na rachunek ekonomiczny. Jeżeli w Polsce posiadamy ogromne złoża węgla i jeżeli z węgla zostaną zdjęte wszystkie ETS-y i inne opłaty, które są wprowadzone fikcyjnie, to w Polsce będzie tani prąd - podkreślił europoseł.

