W "Gościu Wydarzeń" były minister aktywów państwowych przedstawił, w jaki sposób Karol Nawrocki i Adam Glapiński chcą finansować zbrojenia w sposób alternatywny wobec unijnego programu SAFE.



- Wykorzystanie naszych polskich środków, które uzyskaliśmy dzięki zapobiegliwości i znakomitemu działaniu pana prezesa Adama Glapińskiego, który kupował złoto wtedy, kiedy ono było tanie, i można dzisiaj tę różnicę w cenie zakupu a dzisiejszym kursie złota wykorzystać do tego, aby pozyskać fundusze na to, aby uzbroić polską armię - wyjaśnił Sasin.

Jacek Sasi u unijnym SAFE. "Wstęp do wprowadzenia w Polsce euro"

Według byłego wicepremiera przewagą projektu prezydenta nad unijnym SAFE jest brak ograniczeń w kwestii tego, jaki sprzęt mogłaby za te środki kupić Polska.

- Możemy kupować gdzie chcemy, a nie w Europie, gdzie tego uzbrojenia takiego jak nam jest potrzebne, nie ma. W Europie nie kupimy samolotów F-35 czy równorzędnych, nie kupimy Himarsów, nie kupimy Patriotów, czyli tego uzbrojenia, które jest nam najbardziej potrzebne - wymieniał Sasin.

ZOBACZ: Pełczyńska-Nałęcz o "SAFE 0 proc.": Musi być pula na najczarniejszą godzinę

Jacek Sasin krytycznie odnosi się do pomysłu podwójnego finansowania zbrojeń za pomocą zarówno środków unijnych, jak i pieniędzy NBP. Według polityka Prawa i Sprawiedliwości rząd chce za pomocą SAFE związać Polskę ze strefą euro.

WIDEO: Jacek Sasin w "Gościu Wydarzeń"

- Chodzi o to, żeby przez wzięcie SAFE unijnego wiązać się mocniej z systemem finansowym Unii Europejskiej, to jest wstęp do wprowadzenia w Polsce euro - powiedział Sasin.

ZOBACZ: "Kawa na ławę i jedziemy". Tusk wprost o "SAFE 0 proc."



- My dzisiaj mamy świadomość (...), jakie są ryzyka wahań kursowych, jak drogo nas może kosztować wahania, wzrosty kursu euro, więc to jest najprostsza droga do tego, żeby potem powiedzieć, że unikniemy tego, jeśli wprowadzimy w Polsce euro - ocenił polityk.

"Nie możemy drugi raz w to wchodzić". Jacek Sasin krytycznie o warunkowości w SAFE

W ocenie Jacka Sasina Polska nie powinna uczestniczyć w programie SAFE także ze względu na warunkowość wpisaną w program.

- Propozycja pana prezydenta jest propozycją najlepszą z możliwych, nieobciążającą nas i wykluczającą te wszystkie niebezpieczeństwa, przede wszystkim warunkowość. bo przy SAFE unijnym może być tak, że my żadnych pieniędzy nie będziemy mieli. Wystarczy decyzja - stwierdził Jacek Sasin.

- Komisja Europejska, Europa, Unia Europejska udowodniła, że nie istnieje dla nich żadna wiarygodność i w związku z tym my dzisiaj, kiedy blokowano te pieniądze bez powodu, nie możemy drugi raz w to wchodzić - ocenił były wicepremier.

