Miłosz Motyka w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]

Rozmówcą Marka Tejchmana w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" jest Miłosz Motyka, minister energii. W dalszej części programu prowadzący porozmawia z Piotrem Matczukiem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.

Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi przed ekranami z panoramą miasta.
Polsat News
Transmisja "Gościa Wydarzeń" od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

 

Adam Gaafar / polsatnews.pl
