- Prawica ma problem z tym, żeby być przeciwko tej ustawie, dlatego wczoraj próbowali podnieść atmosferę na sali sejmowej - tłumaczyła Kotula, wracając do burzliwej wymiany zdań na posiedzeniu Sejmu, podczas której m.in. poseł Marcin Warchoł z PiS mówił o "degradacji podstawowej tkanki narodu", co posłanka Monika Rosa z KO nazwała hańbą.

Prowadzący Marek Tejchman zauważył, że elektoraty PiS i Konfederacji nie są szczególnie uprzedzone do tego, aby związki jednopłciowe mogły zgodnie skorzystać z przepisów ustawy o osobie najbliższej.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Kotula: Elektorat prawicy nie jest przeciwny

- My to badaliśmy i zarówno w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, jak i w elektoracie Konfederacji, to poparcie jest jeszcze wyższe - odpowiedziała sekretarz stanu w KPRM.

Kotula odnosząc się do słów m.in. Przemysława Czarnka stwierdziła, że narracja prawicowych ugrupowań wynika z braku argumentów po ich stronie.

- Chcę rozmawiać na argumenty merytoryczne. To jest ustawa o szczęściu, to jest ustawa o bezpieczeństwie, to jest ustawa bardzo konserwatywna - mówiła była ministra ds. równości i dodała, że choć gdyby to zależało od niej, proces legislacyjny dotyczyłby ustawy o małżeństwach jednopłciowych, a nie "tylko" o statusie osoby najbliższej.

- Przychodzę z ustawą, która mówi: kochajcie się, łączcie się w pary i najlepiej zostańcie ze sobą do końca życia. Bo to jest taka ustawa, która pomaga, ułatwia, daje poczucie godności, ale też poczucie przede wszystkim bezpieczeństwa i ochrony prawnej - stwierdziła posłanka Lewicy.

Wątpliwości ws. małżeństw. Kotula mówi o umowie cywilnoprawnej

Sekretarz stanu zastrzegła, że przygotowany przez nią projekt ustawy nie ma nic wspólnego z małżeństwem i "żadne rozwody katolickie polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy kupione, czy załatwione gdzieś przez szemrane znajomości z biskupami, tego nie zmienią".

- To jest ustawa o statusie osoby najbliższej, to jest umowa cywilnoprawna - podsumowała.

Po wejściu w życie ustawy o statusie osoby najbliższej pary pozostające w związkach nieformalnych (w tym jednopłciowych) zyskałyby prawa, na mocy których mogłyby m.in. zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Na jej podstawie Urząd Stanu Cywilnego wydawałby "akt statusu osoby najbliższej".

Ustawa umożliwiałaby także wspólne rozliczanie się, zyskanie dostępu do informacji i dokumentacji medycznej osoby najbliższej, ustanowienie wspólności majątkowej czy decydowanie o pochówku.

