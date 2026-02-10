"To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBN

W środę odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, podczas której jednym z omawianych punktów ma być marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego domaga się wyjaśnień związanych z jego dostępem do ściśle tajnych informacji, także w kontekście tego, że nie wypełnił on ankiety bezpieczeństwa.

- Jestem zszokowany tymi tematami - przyznał we wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" wiceministrem spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

"Polityczna prowokacja". Wiceminister o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Zdaniem gościa Marka Tejchmana jest to "polityczne i bardzo mało uzasadnione merytorycznie" uderzenie w marszałka Sejmu. - On (Czarzasty - przyp. red.) ma dostęp do wszelkich informacji i służby nie mają z tym kłopotu. Co więcej służby mu ten dostęp dały. Jest to czysto polityczna prowokacja ze strony pana prezydenta. Uważam, że absolutnie niepotrzebna - skwitował polityk.

Za zbędne uważa również dwa pozostałe tematy spotkania. - Dużo więcej prezydent by się dowiedział, gdyby normalnie w zaciszu gabinetów porozmawiał z właściwymi ministrami, na przykład w sprawie Rady Pokoju z ministrem wicepremierem Radkiem Sikorskim - wskazał.

Przypomniał również, że za czasów poprzednich prezydentów Rada była zwoływana bardzo rzadko. - W tej chwili w jakiś trzeciorzędnych sprawach jest zwoływana. Zupełnie nie wiem, po co - zaznaczył wiceszef resortu.

"Szczególnie skandaliczna obecność". Bosacki uderza w gościa prezydenta

Zdaniem Bosackiego "szczególnie skandaliczna" jest obecność na Radzie Włodzimierza Skalika - posła Konfederacji Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

- To jest człowiek, który rozsyłał w setkach tysięcy odsłon dezinformację rosyjską, zarówno jeśli chodzi o drony we wrześniu, mówiąc, że one były ukraińskie albo NATO-wskie, jak i ostatnio w akcji rosyjskiej na przykład jeśli chodzi o to, czy jedna dziewczynka, która zabiła drugą dziewczynkę była Ukrainką - podkreślił wiceminister w MSZ.

- To jest szkodliwa postać w polskiej polityce. Taka osoba nie powinna być zapraszana do Rady Bezpieczeństwa Narodowego - podsumował.

