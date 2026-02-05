Mark Brzezinski w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]
Gość Wydarzeń
Były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski odpowie na pytania Marka Tejchmana w czwartkowym "Gościu Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.
Mark Brzezinski wystąpi w czwartkowym "Gościu Wydarzeń"
W studiu Polsat News pojawi się również wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
