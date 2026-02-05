Mark Brzezinski w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]

Gość Wydarzeń

Były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski odpowie na pytania Marka Tejchmana w czwartkowym "Gościu Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski siedzi w studiu telewizyjnym.
USEmbassyWarsaw/X
Mark Brzezinski wystąpi w czwartkowym "Gościu Wydarzeń"

W studiu Polsat News pojawi się również wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Marcin Boniecki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃKRZYSZTOF GAWKOWSKIMARK BRZEZINSKIPOLSKAUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 