Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zostaną na nim omówione trzy tematy: pożyczka w ramach Programu SAFE, kwestia udziału Polski w Radzie Pokoju oraz wyjaśnienie "wschodnich kontaktów biznesowo-towarzyskich" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

ZOBACZ: Czarzasty odpowiada Nawrockiemu: Nie dam się zastraszyć



Do oskarżeń odniósł się sam Czarzasty. Podkreślił, że "nie ma sobie nic do zarzucenia". - Proszę państwa, panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na Razie Bezpieczeństwa Narodowego. Chciałem panu powiedzieć panie prezydencie, że po pierwsze nie dam się zastraszyć. Po drugie, czekam na oświadczenie w sprawie pana przeszłości, bo to trzeba moim zdaniem zrobić - oświadczył.

Ryszard Petru o ruchu prezydenta: Ośmieszył RBN

- Wydaje mi się, że prezydent ośmieszył Radę Bezpieczeństwa Narodowego, rozszerzając porządek obrad o ten punkt. To nie jest przedmiot, który powinien być obradowany przez to gremium - ocenił w "Gościu Wydarzeń" Ryszard Petru (Polska 2050).



- Jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, od tego są służby, a nie walka medialna. Ja to odbieram jako element polityki - stwierdził.

ZOBACZ: Sprawa Czarzastego. Szef kancelarii Sejmu napisał do szefa BBN

Według posła RBN powinna zebrać się już kilka razy wcześniej, np. przed szczytami dotyczącymi Ukrainy czy dyskusją na temat Rady Pokoju. - Teraz to ewidentnie jest pod to, żeby dać kuksańca marszałkowi Czarzastemu - dodał.

WIDEO: Ryszard Petru o posiedzeniu RBN

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ryszard Petru: 800 plus tylko dla niezamożnych

W programie pojawił się także temat finansów publicznych. Ryszard Petru mówił o swoich pomysłach na ich poprawę.

- 800 plus tylko dla osób niezamożnych. Bogaci nie powinni dostawać 800 plus. Może pan sfinansować bardzo wiele rzeczy z tych oszczędności - stwierdził.

Dopytywany o 12., 13. i 14. emeryturę poseł odpowiedział: - Akurat bym już zostawił. Wolałbym, żeby to nie była 12., 13., tylko żeby to weszło już w podstawę emerytury, a nie żeby to były prezenty. Bo emeryturę sami wypracowujemy, a nie dostajemy prezenty od państwa.

Prowadzący program stwierdził, ruszanie programu 800 plus to "polityczne samobójstwo". - Sondaże tego nie pokazują - odpowiedział mu Petru.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni