W śrowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z posłem Polski 2050 Ryszardem Petru. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Drugim gościem Marka Tejchmana będzie Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

