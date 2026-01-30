Krzysztof Szczucki w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Gość Wydarzeń

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z posłem PiS Krzysztofem Szczuckim. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Krzysztof Szczucki w programie "Gość Wydarzeń"

W dalszej części programu gościem będzie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.

 

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Jest nadzieja". Cenckiewicz o kulisach spotkania prezydenta z Sikorskim
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃKRZYSZTOF SZCZUCKIMAREK TEJCHMANPISPOLSAT NEWS

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 