Krzysztof Szczucki w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z posłem PiS Krzysztofem Szczuckim. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
W dalszej części programu gościem będzie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
