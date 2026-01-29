W programie "Gość Wydarzeń" Krzysztof Paszyk był pytany o dalsze losy ustawy o statusie osoby najbliższej. Wypracowany przez Lewicę i PSL rządowy projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

ZOBACZ: "Historyczny moment". Rząd przyjął projekt ustawy o osobie najbliższej



- Dzisiaj związki nieformalne to 2,5 mln Polaków. Oni też mają prawo, zasługują na dostęp do informacji medycznej, do normalnego życia - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Krzysztof Paszyk.

- Wydaje mi się, że co do meritum tej ustawy nie ma jakiegoś wielkiego oporu po stronie prezydenta. Bardziej cały anturaż tej ustawy, ocena skutków regulacji zawiera takie elementy, które są niewygodne dla pana prezydenta, ale spokojnie - powiedział polityk.

WIDEO: Krzysztof Paszyk w "Gościu Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Paszyk uspokaja: Spróbujemy przedstawić argumenty

Według szefa gabinetu Karola Nawrockiego Pawła Szefernakera rząd próbuje wprowadzić w Polsce związki partnerskie, na co prezydent nie wyraża zgody. Zastrzeżenia ma wzbudzać zwłaszcza wspólnota majątkowa i możliwość wspólnego rozliczania podatków, co w ocenie środowiska prezydenta powinno być zarezerwowane dla małżeństw.

ZOBACZ: Nawrocki podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej? Postawił warunek



Krzysztof Paszyk potwierdził, że to właśnie kwestie fiskalne i majątkowe mogą być przedmiotem sporu, jednak zadeklarował, że będzie pracował nad jego zażegnaniem.

- To jest jeden jedyny moment. Będziemy też jeszcze z ekspertami uspokajać otoczenie pana prezydenta. Myślę, że tu jest kwestia interpretacji. Spróbujemy przedstawić argumenty uspokajające przeciwników - zapowiedział Paszyk.

Ustawa o statusie osobie najbliższej a demografia. Paszyk: Udało się usunąć wątpliwości ideologiczne

Były wiceminister rozwoju nie zgadza się z twierdzeniami, że ustawa o statusie osoby najbliższej może pogłębić kryzys demograficzny. W jego ocenie dzięki wkładowi PSL w ustawę udało się z niej "usunąć wątpliwości ideologiczne".

ZOBACZ: Ustawa o związkach nieformalnych. Prezydencki minister ostrzega rządzących



- Nie zgodzę się z tym, że tam jest szereg elementów, które podważają status rodziny, status małżeństwa. Właśnie fantastyczna praca pani poseł (Urszuli) Pasławskiej polegała na tym, aby te wszystkie wątpliwości ideologiczne usunąć z tej ustawy. Dzisiaj to jest ustawa, która jest ściśle związana z tym, aby pomóc ludziom, którzy żyją w związkach nieformalnych - powiedział Krzysztof Paszyk.



- Nie ma tam naszym zdaniem jakichkolwiek elementów kontrowersyjnych, które pozwalałaby zbliżać cokolwiek z tej ustawy do instytucji małżeństwa czy rodziny - ocenił polityk.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni