W poniedziałek Karol Nawrocki i Radosław Sikorski spotkali się w Pałacu Prezydenckim. - Chciałbym, żeby to był przełom - zaznaczył Sławomir Cenckiewicz. Wskazał też, że rzecznik prezydenta potwierdza, iż rozmowa odbyła się w dobrej atmosferze.

- Jest nadzieja, że sprawa ambasadorów zostanie w najbliższym czasie, dla dobra Polski, rozwikłana - stwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Marek Tejchman dopytywał czy intencją prezydenta jest zmiana kierownika ambasady w Waszyngtonie, którą prowadzi obecnie Bogdan Klich. - Pan prezydent swoje zdanie na ten temat wyraził, więc wolą pana prezydenta pewnie jest zmiana - wskazał Cenckiewicz.

Cenckiewicz o Bogdanie Klichu: Ataki na Trumpa unieważniają kandydaturę

Wyraził również krytyczną opinię o Klichu, choć zaznaczył, że wypowiada się jako prywatna osoba, a nie szef BBN.

- Uważam, że nie powinien być polskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Był bardzo złym ministrem obrony narodowej. Mówiąc kolokwialnie, zawalił wiele spraw w tym kluczowe dwie katastrofy lotnicze, w Mirosławcu i Smoleńsku, był postrzegany jako osoba kontrowersyjna w środowisku Platformy Obywatelskiej, pamiętam niezwykła zupełnie książkę Janusza Palikota, gdzie te kulisy są omawiane. Poza tym ataki na prezydenta Trumpa unieważniają tę kandydaturę - wymieniał Cenckiewicz.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni