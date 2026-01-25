Paulina Matysiak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
W niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" wystąpi posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Rozmowę poprowadzi Marek Tejchman. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
