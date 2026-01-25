Paulina Matysiak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Gość Wydarzeń

W niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" wystąpi posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Rozmowę poprowadzi Marek Tejchman. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Kobieta w okularach i bluzce w wzory siedzi przed niebieskim tłem
Polsat News
Paulina Matysiak wystąpi w programie "Gość Wydarzeń"

Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃMAREK TEJCHAMANPAULINA MATYSIAK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 