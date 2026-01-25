"Źródło inspiracji, punkt odniesienia Trumpa". Ekspert wskazał kraj UE

- Węgry rządzone przez Orbana, są traktowane jako źródło inspiracji, punkt odniesienia dla prezydenta Trumpa - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej Adam Balcer. Dodał, że "w najbliższym czasie możemy obserwować fundamentalne dla naszej przyszłości wybory w Europie Środkowej".

Adam Balcer w studiu telewizyjnym, siedzi przed panelem z ekranami wyświetlającymi nocną panoramę miasta.
Polsat News
Adam Balcer stwierdził na antenie Polsat News, że zbliżające się wybory na Węgrzech będą kluczowe dla przyszłości Europy.

 

- To będą bardzo ważne wybory w kwietniu, takie przeciąganie liny, wielka próba sił - powiedział ekspert. 

Adam Balcer: Trump może usiłować wpływać na węgierskie wybory

Jego zdaniem obecny premier Węgier, Viktor Orban, ma wsparcie w postaci prezydenta USA Donalda Trumpa i całego ruchu MAGA.

 

- Węgry rządzone przez Orbana, są traktowane jako źródło inspiracji, punkt odniesienia dla prezydenta Trumpa - powiedział. - Mówimy o kraju, który jest wyborczym autorytaryzmem. Ma elementy demokracji, ale przeważają te tendencje autorytarne. Jest najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej, tam doszło do spektakularnego pogorszenia, jeśli chodzi o rządy prawa - dodał dyrektor programowy KEW.

 

Stwierdził, że republikanie będą mogli próbować wpłynąć na wybory, żeby pomóc zwyciężyć liderowi partii Fidesz. 

 

- Orban ma bardzo mocne plecy, jeśli chodzi o tą administrację. To było widać, jak przyjechał do Stanów Zjednoczonych - wyjaśnił Balcer. Ocenił, że szef węgierskiego rządu był "fetowany jak gwiazda Rocka".

 

- Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Amerykanie, tacy najbardziej hardkorowi członkowie ruchu MAGA, przeszli obojętnie dookoła wyborów węgierskich. Nie tylko oni, tylko możemy się spodziewać po prostu zaangażowania administracji amerykańskiej - stwierdził. Jego zdaniem, wynik takich wyborów może "budzić poważne wątpliwości".

 

Zdaniem eksperta, zbliżające się wybory na Węgrzech będą kluczowe, bo pokażą czy Stany Zjednoczone wmieszają się w europejskie procesy demokratyczne.

"Mamy wyidealizowany obraz Ameryki"

Gość Marka Tejchmana odniósł się też do obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Stwierdził, że Polacy mieli "wyidealizowany" obraz tego kraju, a doniesienia o tragediach z Minnesoty potwierdzają, że kraj ten idzie w złym kierunku.

 

- Freedom House, amerykański instytut, który bada systemy polityczne na świecie, stwierdził, że indeks demokracji w momencie, kiedy prezydent Trump zaczął drugą kadencję w Stanach Zjednoczonych, był tylko nieco lepszy niż w Rumunii czy w Polsce. To nie jest najdelikatniej mówiąc komplement dla Stanów Zjednoczonych. Tak samo w innych takich rankingach, jak spojrzymy na wolność mediów, na rządy prawa, to doszło tam w ostatnich kilkunastu latach do wyraźnego pogorszenia (...). Możemy się spodziewać przyspieszenia tych negatywnych trendów - powiedział.

 

- Ta tradycja autorytarna, nieliberalna od samego początku istnienia Stanów Zjednoczonych, ona funkcjonowała równolegle z tą liberalną, no i niestety teraz dochodzi do głosu - stwierdził Balcer.

 

- To jest tylko element tak naprawdę szerszego procesu w amerykańskiej polityce, który będzie się przekładał na generalnie na relacje z Europą - powiedział. 

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
ADAM BALCERDONALD TRUMPGOŚĆ WYDARZEŃMAGAUSAVIKTOR ORBANWĘGRY

