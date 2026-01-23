Błaszczak odniósł się do wpisu Donalda Tuska w mediach społecznościowych. Premier wskazał, że gdy uczestniczył w pożegnaniu poległych Polaków w Ghazni, amerykańscy oficerowie mówili, iż Ameryka nie zapomni polskich bohaterów. "Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" - zasugerował Tusk.

Trump wcześniej bagatelizował pomoc NATO dla USA w Afganistanie. Tymczasem zdaniem Mariusza Błaszczaka wpis premiera to "atak na prezydenta Nawrockiego". Stwierdził również, że Donald Tusk jest "antyamerykański, bo jest proniemiecki".

ZOBACZ: Tusk odpowiada na słowa Trumpa. "Może przypomną prezydentowi"

- To jest atak na prezydenta Nawrockiego. Podkręcamy emocje. Ja tylko pokazuję, że Stany Zjednoczone nie są łatwym partnerem, a Grenlandia jest ważna także dla bezpieczeństwa Polski - ocenił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Polskie wojsko nad Rio Grande?

Marek Tejchman zapytał polityka PiS również o słowa Trumpa, który zasugerował, że być może USA powinny wezwać sojuszników z NATO do ochrony południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Dziennikarz dopytywał czy polscy żołnierze powinni pojechać nad Rio Grande na granicy USA i Meksyku.

- Sądzę, że jest to sposób negocjacji prezydenta Trumpa. Takiego sposobu używa. Zagrożeniem największym dla Polski jest Putin. A Putin z prezydentem Trumpem przegrał już kilkukrotnie - odparł Błaszczak. Wymienił przykłady Armenii i Iranu.

Błaszczak: Sikorski to chodząca porażka

Tejchman zapytał również czy polskie władze powinny zareagować na słowa Trumpa o zaangażowaniu NATO w Afganistanie. Wicepremier i szef dyplomacji Radosław Sikorski przekazał, że spodziewa się reakcji polskiego prezydenta.

- To jest upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu przez dziś Polską rządzących. To jest ten atak na prezydenta Nawrockiego. Zresztą minister Sikorski ma taki awanturniczy styl postępowania. Nie przystoi ministrowi spraw zagranicznych - ocenił Błaszczak.

ZOBACZ: Drugie dno zaproszenia prezydenta? Prof. Dudek: Wilk wyszedł na łowy

Dodał, że "Sikorski szkodzi Polsce". - Ostatnia jego wizyta w Indiach jest tego przykładem. Publicznie zbeształ Sikorskiego minister spraw zagranicznych Indii - powiedział wiceprezes PiS. Krytyka ministra dotyczyła współpracy z Pakistanem. - Sikorski to chodząca porażka. Ten człowiek tylko potrafi atakować prezydenta Nawrockiego. Dlaczego tak robi? Dostał dyspozycję od Donalda Tusk, który jest antyamerykański - mówił dalej Błaszczak.

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć tutaj.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni