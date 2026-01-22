Tomasz Siemoniak zapytany w programie "Gość Wydarzeń" o poczucie zagrożenia ze strony Rosji przekazał, że Polska od miesięcy znajduje się na celowniku rosyjskich cyberataków. - Cały nasz system cyberobrony jest postawiony w pełnej gotowości i radzimy sobie. Wieloletnie inwestycje w ten system przynoszą rezultaty - stwierdził koordynator służb specjalnych.

Jak zaznaczył nasz kraj jest pod kątem ataków z Rosji "w niechlubnej czołówce".

- Firmy energetyczne, krajowa dyspozycja mocy, polskie sieci, wszyscy starają się mieć na uwadze to zagrożenie. Również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy NASK - dodał. Ujawnił także, iż kwestia bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury była jednym z głównych tematów niedawnego spotkania u premiera Donalda Tuska.

Gość programu nie chciał jednak ujawnić, czy Polska odpowiada na te ataki. Zaznaczył jednak, że nasze państwo posiada takie możliwości. - Nie będę o tym nic mówił. Mamy bardzo zdolne siły, i to dotyczy też naszych sojuszników z NATO, jeśli chodzi o rozmaite działania, natomiast nikt o tym nic nie mówi i ja nie będę nic mówił. No znacząco się uśmiechnąłem - dodał.

"Zawsze poruszamy ten temat". Siemoniak o relacjach USA z Białorusią

Minister Siemoniak dodał również, że jednym ze stale podejmowanych tematów w kwestii bezpieczeństwa jest Białoruś. Jak zauważył, działania Waszyngtonu przyniosły zarówno pozytywne, jak i kontrowersyjne skutki.

- To prawda, że Amerykanie postanowili nową kartę otworzyć z Białorusią. Przyniosło to uwolnienie więźniów, części więźniów, niestety nie tych, na których nam najbardziej zależy - wskazał. Jak zauważył, przyniosło to również korzyści dla kraju Łukaszenki, ponieważ USA poluzowały sankcję m.in. na nawozy.

- Białorusini z tego powodu, że dla nas są bardzo ważnym tematem, też są ważnym tematem w naszych rozmowach z Amerykanami, w różnych rozmowach służb, polityków, urzędników polsko-amerykańskich, zawsze stawiamy temat Białorusi. I dokładnie Amerykanie wiedzą, co się dzieje na granicy - zdradził Siemoniak.

Koordynator służb skomentował również sprawę wniosków o awanse w ABW i SKW. - Wnioski już poszły do prezydenta. Myślę, że jutro najdalej w poniedziałek będą na biurku prezydenta - zapowiedział.

