Marcin Przydacz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Gość Wydarzeń
W środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z szefem biura polityki międzynarodowej w kancelarii Prezydenta RP Marcinem Przydaczem oraz z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. Transmisja w Polsacie, Wydarzeniach 24, Polsacie News, polsatnews.pl i Interii od godz. 19:15.
