Michał Gramatyka w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19.15

We wtorkowym wydaniu programu na pytania odpowie wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 Michał Gramatyka. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl od godziny 19.15.

Mężczyzna w średnim wieku, łysiejący, w okularach i marynarce, siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Michał Gramatyka w "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem programu będzie Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej.

 

Monika Bortnowska / mdb / mjo / polsatnews.pl
