Władysław Teofil Bartoszewski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15
Gość Wydarzeń
Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski będzie odpowiadał na pytania Grzegorza Kępki w poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 i na portalach Interia oraz polsatnews.pl
Władysław Teofil Bartoszewski w programie "Gość Wydarzeń"
Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej