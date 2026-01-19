Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski będzie odpowiadał na pytania Grzegorza Kępki w poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 i na portalach Interia oraz polsatnews.pl