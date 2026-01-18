Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał Macieja Koniecznego o kłopoty Polski 2050, której nie udało się wyłonić przewodniczącego partii w głosowaniu online.

- To się robi krępujące, my w partii Razem od 10 lat prowadzimy wybory internetowe. Nigdy nie używaliśmy aplikacji ankiety.pl, bo nie do tego służy. Nie wrzucaliśmy linków do internetu, a na pewno nie wzywaliśmy ABW, kiedy coś poszło nie tak. To się robi niepoważne - podkreślił polityk partii Razem.

Konieczny skomentował też pogłoski o możliwym pozostaniu u sterów Polski 2050 Szymona Hołowni. - Do tego jeszcze Szymon Hołownia nagle wraca na białym koniu, ale się okazuje, że jest w Dubaju, to nie wygląda to najlepiej - skomentował.

"Osioł trojański". Polityk Razem nawołuje, by Polska odcięła się od USA

W programie poruszone zostały też wątki międzynarodowe. Maciej Konieczny stwierdził, że w praktyce NATO jeszcze istnieje, ale Polska nie może zamykać oczu na rzeczywistość i się oszukiwać. - Donald Trump ma w tym momencie roszczenia terytorialne wobec Danii - powiedział i dodał, że opór Europy w kwestii Grenlandii spowodował, że amerykański prezydent jest "gotów rozpętać wojnę celną".

Stwierdził, że "prezydent Trump marzy tylko o tym, żeby na mapie Stany Zjednoczone były większe". - Wszystkie praktyczne cele jest w stanie osiągnąć w ramach obecnych relacji z Danią i Grenlandią - mówił

Jego zdaniem bezpieczeństwo Polski zależy tylko od Europy, bo mamy z nią "najsilniejsze więzy gospodarcze, polityczne, jesteśmy częścią UE". - Naiwnością jest sądzić, że kawaleria zza oceanu na pewno przyjedzie - ocenił.

Podkreślał, że UE musi odpowiedzieć na działania i groźby Trumpa. - Skoro nie możemy liczyć na gwarancje bezpieczeństwa z USA, takie jak mogliśmy liczyć wcześniej, to musimy zdobyć się na samodzielność - powiedział Koniczny.

Powołując się na zapisy nowej strategii bezpieczeństwa USA polityk ocenił, że celem obecnej administracji w Białym Domu jest "rozbicie UE". - I teraz, żebyśmy wiedzieli, że polski interes jest w Europie. My nie możemy być osłem trojańskim Stanów Zjednoczonych, jak sobie to marzy część prawicy, bo będzie to osioł trojański, który podcina gałąź, na której siedzi. Dlatego jak ja patrzę na te umizgi PiS i istotnej części polskiej prawicy do Donalda Trumpa, to one są przede wszystkim skrajnie naiwne - mówił.

Wybory na przewodniczącego Polski 2050. Głosowanie unieważnione

Poniedziałkowe głosowanie w drugiej turze wyborów w Polsce 2050, które było przeprowadzone online, miało się zakończyć o godz. 22 i po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników.

Około godz. 23.30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania. W nocy biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii 12 stycznia zostało unieważnione, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy niezwłocznie Rada Krajowa.

"Polska 2050 Szymona Hołowni informuje, że z dużym prawdopodobieństwem, miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii. Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu" -przekazała wtedy formacja we wpisie na portalu X.

Przekazano, że "w procesie głosowania odnotowano znacznie większą liczbę oddanych głosów niż liczba członków partii uprawnionych do głosowania, co dodatkowo uzasadnia konieczność dokładnego wyjaśnienia sprawy".

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków – oprócz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści - Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

