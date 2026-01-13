Poniedziałkowe wybory na przewodniczącego Polski 2050 zostały unieważnione z powodu nadmiernej liczby oddanych głosów. Jak przekonywała w programie "Gość Wydarzeń" wiceszefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz od technicznej strony wszystko było w porządku. - Wiemy na pewno, że wszystko z naszej strony zostało dopełnione. Wszystkie zakupy, pliki, pakiety - przekazała.

- I to nie są pierwsze wybory, które w tym systemie odbywamy. To są już któreś dziesiąte wybory, zwłaszcza w ostatnim czasie wszystkie wybory regionalne. Pierwsza tura - wszystko się odbyło gładko, bezbłędnie, prawidłowo, systemowo. I okazuje się, że najprawdopodobniej doszło do jakiś ingerencji z zewnątrz - dodała.

Dodała również, że błąd polegał na tym, że system zablokował się po tym, jak w głosowaniu wzięło udział więcej osób niż podczas pierwszej tury. - Okazało się, że w tym głosowaniu było 26 tysięcy wejść na uprawnionych mniej niż 700 osób (...). Doszło do jakiejś próby ataku hakerskiego - wyjaśniła ministra w rozmowie z Markiem Tejchmanem.

Polska 2050 na listach z PO? Stanowcza odpowiedź wiceszefowej partii

Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała również na pytanie o przyszłość ugrupowania. - Dla mnie Polska 2050 ma sens dla (samej - red.) Polski 2050, ale przede wszystkim dla Polski jako partia samodzielna, jako wyraziste centrum - stwierdziła.

Polityk została też zapytana, czy wyobraża sobie znaleźć swoje nazwisko na jednej liście wyborczej z premierem. - Nie. Nie dlatego, że z Donaldem Tuskiem. To jest złe sformułowanie. Ja uważam, że jedna lista nie jest dobrym rozwiązaniem dla nikogo. W 2023 roku byłam przeciwna jednej liście, bo uważałam, że nie będzie demokratycznego rządu i to się okazało prawdą - odparła.

- Jedna lista pokazała, co może, przy wyborach pana prezydenta Trzaskowskiego. Ubolewam, głosowałam na niego. To daje zwycięstwo niedemokratycznym, radykalnie prawicowym siłom, czemu jestem przeciwna - dodała ministra.

Jak zastrzegł, nie chodzi o szefa rządu i jego partię, ale o autonomię Polski 2050. - Takie wyraziste centrum, jakim jesteśmy, powinno być oddzielnie na scenie politycznej. "Nie" dla jednej listy, bo to się nie sprawdziło w przeszłości, a więcej tego samego daje więcej tego samego - podsumowała.

