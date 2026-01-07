"Olbrzymia" liczba cyberataków. Wicepremier wskazuje, w co najczęściej uderza Rosja

- Najczęściej atakuje nas Rosja - przyznał Krzysztof Gawkowski, mówiąc o cyberatakach na polską infrastrukturę krytyczną. W "Gościu Wydarzeń" wskazał również, że w sylwestra, a także pod koniec grudnia doszło do "olbrzymiej liczby" ataków na sektor energetyczny. Jak nadmienił, nieprzyjaciele poza tym celują w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną.

Osoba w mundurze wojskowym z naszywką "Cyber Ops" i flagą Polski na ramieniu, pracująca przy laptopie z podświetlaną klawiaturą. Na ekranie widać zielony kod.
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni
Jednym z organów, które walczą z cyberatakami, są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Krzysztof Gawkowski był pytany na antenie Polsat News, czy prawdą jest, że w sylwestra doszło do rekordowej liczby cyberataków na polską infrastrukturę.

 

- Polska jest cały czas atakowana i w cyberprzestrzeni te ataki się nasilają. 2025 rok, już to wiemy, był rekordowy - odparł wicepremier i szef resortu cyfryzacji. Jak wyjaśnił, w porównaniu z 2024 było o 100 proc. więcej takich incydentów.

 

- Rzeczywiście, jeśli chodzi o sylwestra i ostatnie dni starego roku, mieliśmy olbrzymią liczbę ataków na systemy elektroenergetyczne państwa - dodał polityk Nowej Lewicy w "Gościu Wydarzeń".

Cyberataki w Polsce. Kto nas atakuje? Wicepremier: Najczęściej Rosja

Gawkowski podkreślił, że Polska obroniła się przed atakami i nie było przerw w dostawach prądu. Wskazał jednak, iż ich struktura pokazała, że przyszłości trzeba podejmować większe siły i środki do zabezpieczenia kraju.

 

WIDEO: Cyberataki na Polskę. Wicepremier wskazuje, jakie cele najczęściej obiera Rosja

 

Wyjaśnił również, jakie elementy infrastruktury krytycznej są atakowane. - Po pierwsze woda i kanalizacja (…), na przykład przedsiębiorstwa kanalizacyjne. Po drugie energetyka. W 2024 roku ataków na elektroenergetykę było ponad cztery tysiące. W tym roku ponad 100 proc. więcej - wyliczył w rozmowie z Piotrem Witwickim.

 

Prowadzący dopytywał, kto jest autorem tych ataków. - Najczęściej atakuje nas Rosja - odpowiedział Gawkowski, zaznaczając, iż obecnie badane są ostatnie ataki z końca grudnia.

Kto broni Polski? Krzysztof Gawkowski o roli wojska

Wicepremier w "Gościu Wydarzeń" podkreślił, że Polacy mogą być pewni, iż nie będzie blackoutu - czyli długotrwałego, masowego zaniku napięcia w sieci. Zaznaczył, że to zasługa współpracy ministerstw cyfryzacji i energii oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

 

 - Trzeba pochwalić też Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i polskie CSIRT-y, czyli zespoły reagowania na incydenty komputerowe - wskazał Gawkowski.

 

Jakub Krzywiecki / wka / polsatnews.pl
