W niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" prof. Adam Gendźwiłł zwrócił uwagę, że atak USA na Wenezuelę ma również wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Jednym z takich przykładów jest wpis Mariusza Kamińskiego, który porównał Donalda Tuska do Nicolasa Maduro. Zdaniem eksperta jest to symbol polaryzacji w Polsce, która niesie ze sobą negatywne konsekwencje.

Socjolog ostrzegł, że kiedy polaryzacja jest wysoka, państwa przestają być funkcjonalne.

- Kiedy poziom polaryzacji politycznej, sporu politycznego dotyczy wszystkich sfer, państwa przestają dobrze działać. Przestają dostarczać obywatelom bezpieczeństwo, poczucie pewności, chociażby porządku prawnego, przestają dostarczać dobre usługi publiczne, rzetelną, bezstronną administrację - to wszystko co jest potrzebne - ocenił.

Wówczas państwa demokratyczne mogą być obiektem hybrydowych ataków. - Reżimy nieprzyjazne państwom demokratycznym wzmacniają, podkręcają polaryzację polityczną, podkręcają konflikty, właśnie po to, żeby te państwa przestawały być sprawne i funkcjonalne - zaznaczył.

Prof. Gendźwiłł wyjaśnił również powołując się na badania socjologiczne z krajów europejskich, że słabsze usługi publiczne prowadzą do tego, że obywatele zwracają się w kierunku radykalnych opcji. - Partii populistycznych, do partii, które chcą wywrócić ten porządek, bo jest to rodzaj takiego, no można powiedzieć, odreagowania i gniewu. I myślę, że ta emocja gniewu związanego też z niedostatecznym funkcjonowaniem państwa. W Polsce pewnie na pierwszy plan w tej chwili wysuwa się służba zdrowia - wskazał.

Jak dodał podobny mechanizm jest też zapewne jednym z potencjalnych wytłumaczeń wzrostu poparcia partii radykalnych, skrajnie prawicowych, antyeuropejskich w Polsce.

- Nie mamy bardzo pogłębionych analiz tego, dlaczego elektorat Grzegorza Brauna jest większy niż ktokolwiek wcześniej przypuszczał i dlaczego akurat lokuje się w tych segmentach elektoratu, gdzie się lokuje. Natomiast oczywiście jest kilka powodów, dla których Grzegorz Braun może się wydawać atrakcyjną opcją dla jakiejś części elektoratu. To jest oczywiście gniew związany z dysproporcjami rozwojowymi. To to może być rodzaj gniewu peryferii, jak to się często często mówi - tłumaczył ekspert.

Jako możliwe przyczyny podał również nastroje antysemickie i antyeuropejskie, "które też rosną w miarę tego, jak ten porządek międzynarodowy pokazuje, że Unia Europejska nie jest aż tak efektywna, jakbyśmy jakbyśmy tego chcieli".

Myślę, że to jest też odpowiedź na polaryzację w takich dwóch blokach, z którą mamy do czynienia. Polska jest za dużym krajem, żeby te dwa bloki konsumowały całość sceny politycznej i te kolejne opcje, czasem radykalne, czasem tak radykalne jak Konfederacja Korony Polskiej, one są również jedną z opcji, którą ludzie decydują się poprzeć - podsumował prof. Gendźwiłł.

