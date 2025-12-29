Władysław Teofil Bartoszewski w programie "Gość Wydarzeń"

Gość Wydarzeń

Grzegorz Kępką porozmawia w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z wiceministrem spraw zagranicznych Władysławem Teofilem Bartoszewskim. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na stronie głównej Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze i krawacie siedzi przed ekranem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Władysław Teofil Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem w programie będzie Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 

 

Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Michał Szczerba o pikiecie Sławomira Mentezna: To było obrzydliwe
Dawid Kryska / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃPOLSKAWŁADYSŁAW TEOFIL BARTOSZEWSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 