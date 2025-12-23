We wtorkowym programie "Gość Wydarzeń" pojawi się minister edukacji Barbara Nowacka. Prowadzący Grzegorz Kępka zapyta polityka m. in. o sytuację w szkolnictwie. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.