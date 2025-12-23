Barbara Nowacka w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

Gość Wydarzeń

We wtorkowym programie "Gość Wydarzeń" pojawi się minister edukacji Barbara Nowacka. Prowadzący Grzegorz Kępka zapyta polityka m. in. o sytuację w szkolnictwie. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.

Kobieta w średnim wieku z blond włosami upiętymi w kucyk, ubrana w marynarkę w kratę, siedzi i patrzy w bok. Tło jest ciemne z rozmytymi światłami miasta.
Polsat News
Barbara Nowacka w "Gościu Wydarzeń"

W drugiej części "Gościa Wydarzeń" pojawi się główny analityk Xelion Piotr Kuczyński.

 

Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj.

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Marek Siwiec o Jarosławie Kaczyńskim. "Odważna decyzja"
Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃINTERIAPOLSATPOLSAT NEWSPOLSATNEWSPLWYDARZENIA24

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 