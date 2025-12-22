W drugiej części programu gościem będzie prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie odcinki "Gościa Wydarzeń" są dostępne TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Marek Siwiec o Jarosławie Kaczyńskim. "Odważna decyzja" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl