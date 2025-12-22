Michał Szczerba w "Gościu Wydarzeń" Oglądaj od 19.15

W poniedziałkowy wydaniu "Gościa Wydarzeń" rozmowa z Michałem Szczerbą, posłem do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, na Interia.pl i Polsatnews.pl od godziny 19:15.

Mężczyzna w okularach, w garniturze i białej koszuli z krawatem, siedzi przed niebieskim tłem z widocznymi światłami miasta.
Michał Szczerba w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń"

W drugiej części programu gościem będzie prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

GOŚĆ WYDARZEŃMICHAŁ SZCZERBAPOLSKARYSZARD PIOTROWSKI

