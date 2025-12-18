"Prezydent chyba się nudzi". Stefaniak o decyzji Nawrockiego
- Pan prezydent chyba się nudzi - powiedział Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w programie "Gość Wydarzeń". Polityk skomentował w ten sposób decyzję Karola Nawrockiego o wyniesieniu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Będący symbolem przemian ustrojowych mebel, ma trafić do Muzeum Historii Polski.
Prowadzący czwartkowe wydanie "Gościa Wydarzeń" Marcin Fijołek zapytał Jakuba Stefaniaka o ostatnią decyzję Karola Nawrockiego dotyczącą słynnego stołu.
- Mogę tylko powiedzieć, że pan prezydent chyba naprawdę się nudzi. Kiedyś było takie powiedzenie o pilnowaniu żyrandola, a teraz pewnie wszyscy będą mówić o wynoszeniu stołu - odpowiedział polityk PSL.
- Ciekawe co w tym miejscu? Jeszcze może - jeśli by się dało te kolumienki tam udało wyburzyć - to może ring bokserski, albo klatka do walk kogutów. To by się wpisywało w narrację Pałacu ostatnimi czasy - ironizował Stefaniak.
Przeniesie Okrągłego Stołu. Mebel może trafić do Sejmu
Prowadzący zasugerował, że prezydent chciałby zerwać z tradycją "hołdu dla tamtych wydarzeń".
Stefaniak zaznaczył, że przeszłość Polski "jest, jaka jest". Zwrócił też uwagę, że spory dotyczące przemian ustrojowych w Polsce nie interesują już najmłodszych Polaków. Zacytował też Bogdana Borusewicza, który powiedział, że "niektórzy urodzili się za późno, żeby walczyć z komuną więc walczą z nią teraz". Dodał, że nie chce, aby ktokolwiek próbował tuszować historię.
Gość Polsat News zaznaczył jednak, że przyszłość Okrągłego Stołu nie jest wcale przesądzona. Ze swoją inicjatywą w tej sprawie wyszedł bowiem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
- Zobaczymy. Są różne pomysły. Pan marszałek zaproponował, żeby go do Sejmu przetransportować. Okrągły Stół mimo wszystko jest eksponatem, który swoje miejsce znajdzie - podsumował wiceszef KPRM.
Okrągły Stół. Karol Nawrocki zdecydował, gdzie trafi
Podczas piątkowej wypowiedzi prezydenta dla mediów w tle widać było osoby wynoszące fragmenty historycznej konstrukcji z Pałacu Prezydenckiego.
- Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć jest muzeum, Muzeum Historii Polski - powiedział Karol Nawrocki.
- Chciałbym z dumą powiedzieć i mam nadzieję, że nie przedwcześnie, Dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska. Dziękuję - zakończył prezydent, odnosząc się do słów aktorki Joanny Szczepkowskiej z 1989 roku, która wypowiedziała słynne słowa: "4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm".
