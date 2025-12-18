"Prezydent chyba się nudzi". Stefaniak o decyzji Nawrockiego

- Pan prezydent chyba się nudzi - powiedział Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w programie "Gość Wydarzeń". Polityk skomentował w ten sposób decyzję Karola Nawrockiego o wyniesieniu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Będący symbolem przemian ustrojowych mebel, ma trafić do Muzeum Historii Polski.

Wiceszef KPRM Jakub Stefaniak o przeniesieniu Okrągłego Stołu

Prowadzący czwartkowe wydanie "Gościa Wydarzeń" Marcin Fijołek zapytał Jakuba Stefaniaka o ostatnią decyzję Karola Nawrockiego dotyczącą słynnego stołu.

 

WIDEO: Jakub Stefaniak o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego

 

- Mogę tylko powiedzieć, że pan prezydent chyba naprawdę się nudzi. Kiedyś było takie powiedzenie o pilnowaniu żyrandola, a teraz pewnie wszyscy będą mówić o wynoszeniu stołu - odpowiedział polityk PSL.

 

ZOBACZ: "Dziś w Polsce skończył się postkomunizm". Okrągły Stół wyjeżdża z Pałacu

 

- Ciekawe co w tym miejscu? Jeszcze może - jeśli by się dało te kolumienki tam udało wyburzyć - to może ring bokserski, albo klatka do walk kogutów. To by się wpisywało w narrację Pałacu ostatnimi czasy - ironizował Stefaniak.

Przeniesie Okrągłego Stołu. Mebel może trafić do Sejmu

Prowadzący zasugerował, że prezydent chciałby zerwać z tradycją "hołdu dla tamtych wydarzeń"

 

Stefaniak zaznaczył, że przeszłość Polski "jest, jaka jest". Zwrócił też uwagę, że spory dotyczące przemian ustrojowych w Polsce nie interesują już najmłodszych Polaków. Zacytował też Bogdana Borusewicza, który powiedział, że "niektórzy urodzili się za późno, żeby walczyć z komuną więc walczą z nią teraz". Dodał, że nie chce, aby ktokolwiek próbował tuszować historię.

 

Gość Polsat News zaznaczył jednak, że przyszłość Okrągłego Stołu nie jest wcale przesądzona. Ze swoją inicjatywą w tej sprawie wyszedł bowiem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

 

ZOBACZ: "To jego konstytucyjny obowiązek". Tusk odpowiada Nawrockiemu

 

- Zobaczymy. Są różne pomysły. Pan marszałek zaproponował, żeby go do Sejmu przetransportować. Okrągły Stół mimo wszystko jest eksponatem, który swoje miejsce znajdzie - podsumował wiceszef KPRM.

Okrągły Stół. Karol Nawrocki zdecydował, gdzie trafi 

Podczas piątkowej wypowiedzi prezydenta dla mediów w tle widać było osoby wynoszące fragmenty historycznej konstrukcji z Pałacu Prezydenckiego.

 

- Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć jest muzeum, Muzeum Historii Polski - powiedział Karol Nawrocki.

 

ZOBACZ: "To nie było mniejsze zło, tylko zdrada". Nawrocki o stanie wojennym

 

- Chciałbym z dumą powiedzieć i mam nadzieję, że nie przedwcześnie, Dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska. Dziękuję - zakończył prezydent, odnosząc się do słów aktorki Joanny Szczepkowskiej z 1989 roku, która wypowiedziała słynne słowa: "4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm". 

 

