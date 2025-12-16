Przyszłość Mateusza Morawieckiego. Były premier zabrał głos

Gość Wydarzeń

- Nie ma takiej mowy, że się podzielimy, jesteśmy jednością - powiedział Mateusz Morawiecki w "Gościu Wydarzeń", odnosząc się do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Były premier zapewnił również, że nie zamierza odejść z partii i tworzyć własnej formacji. - Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia - zadeklarował.

Mateusz Morawiecki w okularach i garniturze, siedzący w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Były premier Mateusz Morawiecki w "Gościu Wydarzeń"

Od kilkunastu dni w mediach pojawiają się informacje o konflikcie wewnątrz PiS. Do sprawy odniósł się w Polsat News Mateusz Morawiecki, który skomentował również spekulacje dotyczące możliwego podziału tej partii. 

 

- Prawo i Sprawiedliwość to moja partia - powiedział były premier.

 

- Nie ma takiej mowy, że się podzielimy, jesteśmy jednością. Oczywiście ja zawsze odpowiadam, jeżeli moi ludzie są traktowani, jeżeli ja jestem atakowany - tłumaczył odnosząc się do słów Jacka Kurskiego, który stwierdził, że Morawiecki "zachowuje się, jakby się czegoś bał". "Demonstracyjnie odmówił stawiennictwa na bardzo ważnym posiedzeniu władz PiS" - napisał na platformie X były prezes TVP. 

 

Były premier zapewnił również, że nie zamierza odejść z partii i tworzyć własnej formacji.

Kto jest liderem polskiej prawicy? Mateusz Morawiecki wskazał

Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytywał, kto przewodzi polskiej prawicy. - Liderem polskiej prawicy jest Jarosław Kaczyński, a pan prezydent Karol Nawrocki jest oczywiście postacią już dzisiaj symboliczną - powiedział Morawiecki i wyraził zadowolenie z "asertywnej postawy" głowy państwa. 

 

Były premier zapewnił, że często rozmawia z Kaczyńskim. - Jesteśmy bardzo mocno nastawieni na pracę i pokazywanie Polakom, jaki jest nasz program i nasze działania - powiedział. 

Były premier o "propagandzie" Donalda Tuska. "Prześcignął Jerzego Urbana"

Zdaniem byłego premiera obecny szef polskiego rządu Donald Tusk nie zajmuje się sprawami państwa. - Jest w jednej sprawie mistrzem, żeby nie powiedzieć arcymistrzem - w marketingu politycznym i propagandzie. Jerzy Urban sądziłem, że będzie swego rodzaju punktem odniesienia nie do prześcignięcia, otóż mój następca prześcignął Jerzego Urbana również - stwierdził Mateusz Morawiecki. 

 

WIDEO: Były premier Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń"

 

 

Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytywał, czy to porównanie nie jest przesadzone. - Rok temu, dwa lata temu jeszcze bym się zastanowił. Dzisiaj  jak widzę tę wydmuszkę propagandową, zaoranie CPK, że nie robią portu w Świnoujściu... - mówił polityk PiS.  

 

Wtedy gospodarz programu przypomniał o rządowym projekcie "Port Polska". - To zasłona dymna, mgła rozpostarta po to, żebyśmy nie wiedzieli, co się dzieje - odparł były premier. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
CPKDONALD TUSKGOŚĆ WYDARZEŃMARKETING POLITYCZNYMATEUSZ MORAWIECKIPORT POLSKAPRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆPROPAGANDA

