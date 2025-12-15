Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w piątek odwiedzi Polskę. "Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie, będą dotyczyły bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych" - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Jak się okazuje Zełenski nie spotka się tylko z Karolem Nawrockim, ale również z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Poinformował o tym w Polsat News szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

Wizyta Zełenskiego w Polsce. "Chciałbym usłyszeć słowa uznania"

- Chcemy, aby ta symboliczna obecność w parlamencie była również demonstracją tego, że wymiar współpracy parlamentarnej, który istnieje, jest bardzo istotny - powiedział Siwiec w "Gościu Wydarzeń".

Gość Bogdana Rymanowskiego przypomniał słowa uznania, które trzy lata temu płynęły ze strony Ukraińców za pomoc, którą udzielała im Polska. Przyznał, że "znów chciałby je usłyszeć, bo to się Polkom i Polsce należy".

WIDEO: Marek Siwiec o Jarosławie Kaczyńskim. "Odważna decyzja"

- To była bardzo odważna decyzja Prawa i Sprawiedliwości. Mam wrażenie, że to była bardzo odważna, osobista decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - ocenił szef kancelarii Sejmu. Dodał, że "bez jego decyzji nie zrobilibyśmy jako państwo czegoś tak odważnego".

- Byłem dumny jako Polak trzy lata temu, gdy uchodźca ukraiński po dwóch dobach oczekiwania, dostawał PESEL i mógł iść do lekarza oraz swoje dziecko chore na podstawie tego PESEL-u zaopatrzyć tak jak należy - ocenił gość programu.

Marek Siwiec o Karolu Nawrockim. "Jest słuchany w Waszyngtonie"

Siwiec stwierdził również, że prezydent Karol Nawrocki powinien wykorzystać pozycję, którą ma dziś w Stanach Zjednoczonych.

- Chciałbym, żeby w tym momencie polski prezydent zadzwonił do prezydenta Donalda Trumpa i przedstawił to stanowisko europejskie. (...) Tego mi brakuje - powiedział Siwiec. Dodał, że mamy to szczęście, że Karol Nawrocki jest słuchany w Waszyngtonie. - Jest grzechem, jest marnotrawstwem niewykorzystywanie takich okazji, gdzie można to zademonstrować - ocenił.

Siwiec o przyszłości Ukrainy. Ocenił szansę na pokój przed świętami

Na pytanie, jak ocenia pokój w Ukrainie tuż przed świętami, Siwiec odparł, że "słabo". - Tu nie chodzi o żaden Donbas. Tu chodzi o to, czy będzie istniała Ukraina jako samodzielne, demokratyczne państwo, które będzie budować swoją przyszłość, tożsamość, kulturę, język, wspólnie z partnerami europejskimi - powiedział, nawiązując do faktu, że Amerykanie naciskają na Ukraińców, by wycofali się z Donbasu.

- Niektórzy mówią: a jakby powstała taka Finlandia, to ja bym powiedział: niech powstanie taka Finlandia na 50 lat. Później będziemy rozmawiali z mieszkańcami, może nie my, tylko nasi następcy w Moskwie, gdzie wam się lepiej żyje - pod Moskwą, czy pod Kijowem? Gdzie jest lepsza ochrona zdrowia, gdzie się lepiej dzieci mogą uczyć? - stwierdził Siwiec. Dodał, że jest przekonany, iż Ukraińcy wykorzystają taką szansę, jeśli ją tylko otrzymają.

Doprecyzował, że przyszłość Ukrainy nie rozegra się w Donbasie, lecz "w kilkudziesięciu regionach, które dzisiaj krwią zaświadczają o woli budowy tego państwa. Ocenił także, że rozmowy w Berlinie dotyczące pokoju w Ukrainie "to pierwsza poważna szansa".

