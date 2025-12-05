"Koszty wystrzeliły w kosmos". Ekspert o problemach ochrony zdrowia
- Ta sytuacja, która zaowocowała blokowaniem przyjęć do szpitali i przesuwaniem terminów wymaga pilnych działań ratunkowych, po to, żeby uratować bezpieczeństwo pacjentów - podkreślił w "Gościu Wydarzeń" prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP. Dodał, że "musimy coś zrobić, żeby zwiększyć przychody, albo przemodelować system".
prowadzący Grzegorz Kępka na wstępnie dopytywał o rezultaty piątkowej dyskusji, jaka odbyła się podczas zainicjowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego szczytu medycznego "Na ratunek ochronie zdrowia"
- Ustalono, że polski system ochrony zdrowia jest w poważnym kryzysie, dlatego, że mamy do czynienia z trwałą nierównowagą wydatków i przychodów NFZ. Składki zdrowotnej po prostu nie wystarcza. (...) Ta sytuacja, która zaowocowała blokowaniem przyjęć do szpitali i przesuwaniem terminów wymaga pilnych działań ratunkowych, po to, żeby uratować bezpieczeństwo pacjentów - mówił prof. Piotr Czauderna i tłumaczył, że dlatego prezydent "zdecydował się podpisać nowelizację ustawy o funduszu medycznym mimo, że nie spełnia jego wszystkich oczekiwań, bo nie ma tam gwarancji wpłaty czterech mld zł do funduszu".
Doradca Nawrockiego podkreślił, że to jest działanie doraźne i potrzebne są kolejne kroki, które "przemodelują polski system ochrony zdrowia". Jeśli jednak nic się nie zmieni, to za rok "będziemy mieli tę samą sytuację". - Tylko, że już nie będziemy mieli z czego zabrać pieniędzy, bo teraz szczęśliwie można było wykorzystać zasoby funduszu medycznego, który powstał z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy - zaznaczył.
Prof. Czuderna wyjaśniał, że medycyna "dramatycznie się zmieniła". - Koszty wystrzeliły w kosmos. I musimy coś z tym zrobić, nie możemy udawać, że model, który powstał 20 lat temu pasuje do dzisiejszych czasów - mówił.
- Skoro aspirujemy do 20. gospodarki świata, to chcemy też mieć ochronę zdrowia na prawdziwym poziomie - podkreślił i dodał, że wydajemy 6,2 proc. PKB na zdrowi a średnia unijna to 8 proc. - Musimy coś zrobić, żeby zwiększyć przychody, albo przemodelować system. Albo jednio i drugie - podkreślił.
- Koszty polskiego systemu ochrony zdrowia zaczynają być coraz wyższe. (...) To jest rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć. Jednym ze sposobów jest przeniesienie realizacji pewnych procedur na niższe, tańsze poziomy - stwierdził. Ekspert wyjaśnił, że "leczenie szpitalne jest zawsze najdroższą częścią systemu".
Zaznaczył, że w medycynie są zarówno procedury "przeszacowane jak i niedoszacowane". - To często powoduje gorszą sytuację finansową szpitali powiatowych, które często wykonują procedury prostsze - ocenił.
Prof. Czuderna stwierdził, że jednym ze sposobów, które mogłyby pomóc zażegnać kryzys, byłoby stworzenie centrum obsługi pacjenta. - Gdzie Polacy mogliby uzyskać dostęp do badań, terminy do rejestracji. Są kraje, gdzie tak to działa - mówił i jako przykład podał Serbię i Czarnogórę.
Doradca Karola Nawrockiego uważa, że długoterminowo należy tak przebudować system, żeby powstała współpraca między poszczególnymi segmentami. - Czyli koordynacja podstawowej opieki zdrowotnej z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, żeby nie wszyscy pacjenci wchodzący do specjalistów, tam zostawali, tak jak to jest dziś. Tego nie jest w stanie żaden system na świecie wytrzymać - mówił.
Kolejnym punktem powinno być zakończenie "niszczącej konkurencji między szpitalami". - Walczą o zasoby, płacą coraz więcej pieniędzy, zadłużają się. A do tego niepotrzebnie wszystkie szpitale dyżurują na "ostro". (...) To jest dużo droższe - mówił.
