prowadzący Grzegorz Kępka na wstępnie dopytywał o rezultaty piątkowej dyskusji, jaka odbyła się podczas zainicjowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego szczytu medycznego "Na ratunek ochronie zdrowia"

- Ustalono, że polski system ochrony zdrowia jest w poważnym kryzysie, dlatego, że mamy do czynienia z trwałą nierównowagą wydatków i przychodów NFZ. Składki zdrowotnej po prostu nie wystarcza. (...) Ta sytuacja, która zaowocowała blokowaniem przyjęć do szpitali i przesuwaniem terminów wymaga pilnych działań ratunkowych, po to, żeby uratować bezpieczeństwo pacjentów - mówił prof. Piotr Czauderna i tłumaczył, że dlatego prezydent "zdecydował się podpisać nowelizację ustawy o funduszu medycznym mimo, że nie spełnia jego wszystkich oczekiwań, bo nie ma tam gwarancji wpłaty czterech mld zł do funduszu".

Doradca Nawrockiego podkreślił, że to jest działanie doraźne i potrzebne są kolejne kroki, które "przemodelują polski system ochrony zdrowia". Jeśli jednak nic się nie zmieni, to za rok "będziemy mieli tę samą sytuację". - Tylko, że już nie będziemy mieli z czego zabrać pieniędzy, bo teraz szczęśliwie można było wykorzystać zasoby funduszu medycznego, który powstał z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy - zaznaczył.

Prof. Czuderna wyjaśniał, że medycyna "dramatycznie się zmieniła". - Koszty wystrzeliły w kosmos. I musimy coś z tym zrobić, nie możemy udawać, że model, który powstał 20 lat temu pasuje do dzisiejszych czasów - mówił.

- Skoro aspirujemy do 20. gospodarki świata, to chcemy też mieć ochronę zdrowia na prawdziwym poziomie - podkreślił i dodał, że wydajemy 6,2 proc. PKB na zdrowi a średnia unijna to 8 proc. - Musimy coś zrobić, żeby zwiększyć przychody, albo przemodelować system. Albo jednio i drugie - podkreślił.

- Koszty polskiego systemu ochrony zdrowia zaczynają być coraz wyższe. (...) To jest rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć. Jednym ze sposobów jest przeniesienie realizacji pewnych procedur na niższe, tańsze poziomy - stwierdził. Ekspert wyjaśnił, że "leczenie szpitalne jest zawsze najdroższą częścią systemu".

Zaznaczył, że w medycynie są zarówno procedury "przeszacowane jak i niedoszacowane". - To często powoduje gorszą sytuację finansową szpitali powiatowych, które często wykonują procedury prostsze - ocenił.

Prof. Czuderna stwierdził, że jednym ze sposobów, które mogłyby pomóc zażegnać kryzys, byłoby stworzenie centrum obsługi pacjenta. - Gdzie Polacy mogliby uzyskać dostęp do badań, terminy do rejestracji. Są kraje, gdzie tak to działa - mówił i jako przykład podał Serbię i Czarnogórę.

Doradca Karola Nawrockiego uważa, że długoterminowo należy tak przebudować system, żeby powstała współpraca między poszczególnymi segmentami. - Czyli koordynacja podstawowej opieki zdrowotnej z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, żeby nie wszyscy pacjenci wchodzący do specjalistów, tam zostawali, tak jak to jest dziś. Tego nie jest w stanie żaden system na świecie wytrzymać - mówił.

Kolejnym punktem powinno być zakończenie "niszczącej konkurencji między szpitalami". - Walczą o zasoby, płacą coraz więcej pieniędzy, zadłużają się. A do tego niepotrzebnie wszystkie szpitale dyżurują na "ostro". (...) To jest dużo droższe - mówił.

