W drugiej części programu gościem będzie Mikołaj Teperek, prowadzący podcast "Niepoprawny Dyplomata", który porozmawia m.in. o planie pokojowym dla Ukrainy oraz spotkaniu Władimira Putina ze Steve'm Witkoffem, wysłannikiem prezydenta USA.

adg / polsatnews.pl