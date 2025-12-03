Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Gość Wydarzeń
W środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" wystąpi Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Bogdan Rymanowski zapyta polityka m.in. o akty dywersji na polskiej kolei. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.
Tomasz Siemoniak w "Gościu Wydarzeń" o dywersji na polskiej kolei
W drugiej części programu gościem będzie Mikołaj Teperek, prowadzący podcast "Niepoprawny Dyplomata", który porozmawia m.in. o planie pokojowym dla Ukrainy oraz spotkaniu Władimira Putina ze Steve'm Witkoffem, wysłannikiem prezydenta USA.
Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne TUTAJ.
