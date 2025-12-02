Ryszard Petru w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15
Gość Wydarzeń Marcin Boniecki / polsatnews.pl / Polsat News
Ryszard Petru (Polska 2050), który pełni funkcję przewodniczącego sejmowej komisji ds. deregulacji, wystąpi we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Prowadzący Marcin Fijołek zapyta polityka m.in. o cięcia budżetowe w sektorze zdrowia. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.
W drugiej części programu pojawi się dr Bartłomiej Gajos z Centrum Mieroszewskiego, który porozmawia m.in. o spotkaniu między Władimirem Putinem a wysłannikiem prezydenta USA Steve'm Witkoffem i planie pokojowym.
