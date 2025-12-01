Kolejne weto Karola Nawrockiego. Szef Kancelarii Prezydenta wyjaśnia

- Prezydent postanowił nie podpisać ustawy dotyczącej kryptowalut - powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Polityk pokazał przedłożony Karolowi Nawrockiemu projekt. - Tak wygląda deregulacja wg. Tuska. To ponad sto stron regulacji - dodał. Polityk ocenił, że ustawa de facto przeszkadza. - Jak to się dzieje, że nasi sąsiedzi mogą napisać te przepisy na kilku stronach? - zapytał.

Mężczyzna w garniturze i krawacie trzyma dokument.
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki mówi o ustawie dotyczącej kryptowalut

- Jednej ustawy prezydent postanowił nie podpisać. Chodzi o ustawę dotyczącą kryptowalut - powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki u Bogdana Rymanowskiego w "Gościu Wydarzeń" zapytany o poniedziałkowe weto Karola Nawrockiego.

 

Polityk wyjaśnił, dlaczego prezydent zdecydował się na taki krok. - Tak w największym skrócie: To jest implementacja rozporządzenia europejskiego. Pozostałe kraje także wprowadzają te rozwiązania - przekazał dodając, że ustawa czeska, czy słowacka ma kilkanaście stron.

Szef Kancelarii Prezydenta pokazał zawetowaną ustawę. "Deregulacja według Tuska"

- A tak wygląda ustawa polska - w tym momencie Bogucki pokazał plik kartek, który zawiera projekt ustawy. - Tak wygląda deregulacja wg. Tuska. To ponad sto stron regulacji i różnego rodzaju obostrzeń. Jest tu dużo więcej niż wymaga od nas UE - zaznaczył.

 

- Jak to się dzieje, że u naszych sąsiadów można zawrzeć to rozwiązanie na kilku stronach, a u nas trzeba aż tyle stron i rozbudowywać aparat? - zapytał Bogucki. - Przecież to powinny być tożsame regulacje - dodał.

 

Polityk przekazał, że sama objętość nie jest największym problemem. - Ten projekt nie idzie w duchu rozwiązania europejskiego. Ta ustawa de facto przeszkadza - ocenił dodając, że rozwiązania prawne przedstawione w projekcie blokują rozwój rynku pieniądza cyfrowego.

 

- To jest kolejne potrzebne weto. Gdyby politycy konsultowali ustawę z prezydentem, to pewnie nie popełnialiby tych błędów - zaznaczył Bogucki.

Człowiek prezydenta o ustawie ws. kryptowalut. "Dużo napisali, ale nie koniecznie sensownie"

- Rządzący próbują przedstawić weta prezydenta jako coś destrukcyjnego, co przeszkadza w rządzeniu, tylko że to pomaga Polakom - ocenił szef Kancelarii Prezydenta. Jako przykład podał weto ws. ustawy ukraińskiej. - To zmusiło rząd do działania i znalezienia lepszych rozwiązań - przekazał.

 

Bogucki zaznaczył, że ustawa o krypotowalutach pogorszyłaby warunki dla Polaków. - Rządzący mieli dużo czasu, aby to implementować i pewnie dlatego tak dużo napisali, ale nie koniecznie sensownie - dodał.

 

W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów.

 

"Prezydent korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. A ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy" - dodał.

 

Artykuł jest aktualizowany.

 

