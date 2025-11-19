Polska 2050 szuka nowego lidera. Hennig-Kloska: Namawia go wiele osób

Gość Wydarzeń

Paulina Hennig-Kloska przyznała, że w partii Polska 2050 trwają rozmowy o nowym liderze ugrupowania. Sama wciąż nie podjęła decyzji, czy wystartuje w wyborach. - Tę kwestię muszę jeszcze przedyskutować z najbliższymi współpracownikami i marszałkiem Hołownią, bo wiele osób namawia go do startu - powiedziała wiceszefowa formacji w programie "Gość Wydarzeń".

Kobieta w różowym żakiecie siedzi na tle nocnego miasta, patrząc przed siebie.
Polsat News
Paulina Hennig-Kloska o wyborach lidera Polski 2050 i stanowisku wicepremiera

Na początku przyszłego roku członkowie Polski 2050 wybiorą nowego lidera partii. Jak deklarował wcześniej Szymon Hołownia, nie zamierza już przewodzić założonemu przez siebie ugrupowaniu, ponieważ planuje objąć wysokie stanowisko w ONZ. 

 

Jak podkreśliła w programie "Gość Wydarzeń" wiceprzewodnicząca ugrupowania Paulina Hennig-Kloska do styczniowych wyborów zostało jeszcze dużo czasu, jednak już trwają wewnętrzne rozmowy, które mają na celu wystawienie "mocnych kandydatów". 

Kto będzie nowym liderem Polski 2050? "Wiele osób namawia Hołownię"

Hennig-Kloska przyznała też, że sama jeszcze nie podjęła decyzji, czy stanąć w szranki o fotel lidera formacji, ale ją "rozważa". 

 

- Tę kwestię muszę jeszcze przegadać z moimi najbliższymi współpracownikami, ale także z marszałkiem Hołownią, bo wiele osób namawia pana marszałka, żeby wystartował w tych wyborach i trzymał buławę przewodniczącego - zdradziła minister. 

 

WIDEO: Polska 2050 szuka nowego lidera. Hennig-Kloska: Namawia go wiele osób

 

Dodała również, że jak na razie sam Hołownia nie zaprzeczył, że zmieni w tej sprawie swoje zdanie. - Jak rozumiem, nigdzie nie zdementował, że bierze taką rekomendację pod uwagę - powiedziała. 

 

ZOBACZ: Paulina Hennig-Kloska wicepremierem? "Stanęłabym na wysokości zadania"

 

Minister klimatu odniosła się również do kwestii powołania wicepremiera z Polski 2050. - Tak, pan premier powoła zgodnie ze wskazaniami marszałka Hołowni osobę na wicepremiera. Było to w ustaleniach ustnych między premierem a marszałkiem Hołownią - zapewniła. 

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ

 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Mogliśmy o tym wiedzieć". Wiceszef BBN o sprawcy ataku na kolei
Agata Sucharska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃGRZEGORZ KĘPKALIDER PARTIIONZPAULINA HENNIG-KLOSKAPOLSKA 2050SZYMON HOŁOWNIAWICEPREMIERWYBORY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 