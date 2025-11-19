Na początku przyszłego roku członkowie Polski 2050 wybiorą nowego lidera partii. Jak deklarował wcześniej Szymon Hołownia, nie zamierza już przewodzić założonemu przez siebie ugrupowaniu, ponieważ planuje objąć wysokie stanowisko w ONZ.

Jak podkreśliła w programie "Gość Wydarzeń" wiceprzewodnicząca ugrupowania Paulina Hennig-Kloska do styczniowych wyborów zostało jeszcze dużo czasu, jednak już trwają wewnętrzne rozmowy, które mają na celu wystawienie "mocnych kandydatów".

Kto będzie nowym liderem Polski 2050? "Wiele osób namawia Hołownię"

Hennig-Kloska przyznała też, że sama jeszcze nie podjęła decyzji, czy stanąć w szranki o fotel lidera formacji, ale ją "rozważa".

- Tę kwestię muszę jeszcze przegadać z moimi najbliższymi współpracownikami, ale także z marszałkiem Hołownią, bo wiele osób namawia pana marszałka, żeby wystartował w tych wyborach i trzymał buławę przewodniczącego - zdradziła minister.

Dodała również, że jak na razie sam Hołownia nie zaprzeczył, że zmieni w tej sprawie swoje zdanie. - Jak rozumiem, nigdzie nie zdementował, że bierze taką rekomendację pod uwagę - powiedziała.

Minister klimatu odniosła się również do kwestii powołania wicepremiera z Polski 2050. - Tak, pan premier powoła zgodnie ze wskazaniami marszałka Hołowni osobę na wicepremiera. Było to w ustaleniach ustnych między premierem a marszałkiem Hołownią - zapewniła.

