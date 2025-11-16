We wtorek premier Donald Tusk stwierdził, że "Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach paktu migracyjnego". Po tej deklaracji pojawiły się wątpliwości, czy formalnie zapadła decyzja zwalniająca Polskę z relokacji. Maciej Duszczyk w "Gościu Wydarzeń" przeciął spekulacje.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji tłumaczył, że Komisja Europejska - w pełnym składzie - podjęła decyzję o wpisaniu Polski na listę państw zwolnionych z mechanizmu relokacji. To - jak przekonywał - nie jest interpretacja, ale fakt.

- Komisja Europejska podjęła decyzję o zaliczeniu Polski do grupy państw, które będą zwolnione z relokacji - mówił. Jak przyznał, drugi krok należał do Warszawy. Polska musiała przesłać tzw. notyfikację - precyzyjną informację, czy ubiega się o zwolnienie częściowe czy pełne.

- Wystąpiliśmy o pełne zwolnienie. Byłem w Brukseli w tamtym tygodniu, potwierdziłem to, dokument dotarł do Komisji Europejskiej - powiedział Duszczyk.

Ostateczna decyzja KE ma zostać ogłoszona w grudniu, choć - jak zaznaczył gość "Wydarzeń" - "decyzja w zakresie relokacji już zapadła". Teraz trwa jedynie finalizacja formalności.

Zwrot ws. paktu migracyjnego. Duszczyk: Nie zapłacimy

Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał wprost, czy odmowa przyjęcia migrantów będzie dla Polski oznaczać konieczność uiszczenia opłaty solidarnościowej, przewidzianej w pakcie migracyjnym.

- Nie zapłacimy. Będzie zero - podkreślił Duszczyk. Jego zdaniem obecny kształt paktu i wynegocjowane wyłączenia powodują, że mechanizm finansowy Polski nie obejmie.

Wiceminister zaznaczył jednak, że solidarność europejska nie ogranicza się do przyjmowania osób. - Jeżeli Grecja, Cypr, Włochy czy Hiszpania wystąpią do nas o pomoc np. o wysłanie strażników granicznych, samolotów, to jesteśmy gotowi. Tak samo jak straż pożarna pomaga innym państwom. Na tym polega solidarność europejska - dodał.

Duszczyk zwrócił uwagę, że część krytyki wynika - jego zdaniem - z niezrozumienia mechanizmu. - Łatwo wpaść w pułapkę, bo to procedura stosowana pierwszy raz. Demagog chyba nie do końca wie, jak są podejmowane decyzje w tej sytuacji. I wcale im się nie dziwię - stwierdził.

Jak podkreślił, mechanizm notyfikacyjny i decyzja KE w takiej formie nie były wcześniej używane, dlatego "to normalne, że dochodzi do błędnych interpretacji".

