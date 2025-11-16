"Nie zapłacimy za migrantów". Wiceminister tłumaczy zwrot ws. unijnego paktu
- Nie zapłacimy za migrantów. Będzie zero - powiedział Maciej Duszczyk w programie "Gość Wydarzeń". Dodał, że decyzja ws. paktu migracyjnego już zapadła. Wiceszef MSWiA odniósł się tym samym do niedawnych słów premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że "Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach paktu migracyjnego".
We wtorek premier Donald Tusk stwierdził, że "Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach paktu migracyjnego". Po tej deklaracji pojawiły się wątpliwości, czy formalnie zapadła decyzja zwalniająca Polskę z relokacji. Maciej Duszczyk w "Gościu Wydarzeń" przeciął spekulacje.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji tłumaczył, że Komisja Europejska - w pełnym składzie - podjęła decyzję o wpisaniu Polski na listę państw zwolnionych z mechanizmu relokacji. To - jak przekonywał - nie jest interpretacja, ale fakt.
ZOBACZ: Zwolnienie Polski z Paktu Migracyjnego. Jest ruch ministerstwa
- Komisja Europejska podjęła decyzję o zaliczeniu Polski do grupy państw, które będą zwolnione z relokacji - mówił. Jak przyznał, drugi krok należał do Warszawy. Polska musiała przesłać tzw. notyfikację - precyzyjną informację, czy ubiega się o zwolnienie częściowe czy pełne.
- Wystąpiliśmy o pełne zwolnienie. Byłem w Brukseli w tamtym tygodniu, potwierdziłem to, dokument dotarł do Komisji Europejskiej - powiedział Duszczyk.
Ostateczna decyzja KE ma zostać ogłoszona w grudniu, choć - jak zaznaczył gość "Wydarzeń" - "decyzja w zakresie relokacji już zapadła". Teraz trwa jedynie finalizacja formalności.
Zwrot ws. paktu migracyjnego. Duszczyk: Nie zapłacimy
Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał wprost, czy odmowa przyjęcia migrantów będzie dla Polski oznaczać konieczność uiszczenia opłaty solidarnościowej, przewidzianej w pakcie migracyjnym.
ZOBACZ: "Nie zgodzimy się na to". Prezydent Polski i Słowacji wspólnym głosem ws. paktu migracyjnego
- Nie zapłacimy. Będzie zero - podkreślił Duszczyk. Jego zdaniem obecny kształt paktu i wynegocjowane wyłączenia powodują, że mechanizm finansowy Polski nie obejmie.
WIDEO: Wiceminister o unijnym pakcie: Nie zapłacimy za migrantów, będzie zero
Wiceminister zaznaczył jednak, że solidarność europejska nie ogranicza się do przyjmowania osób. - Jeżeli Grecja, Cypr, Włochy czy Hiszpania wystąpią do nas o pomoc np. o wysłanie strażników granicznych, samolotów, to jesteśmy gotowi. Tak samo jak straż pożarna pomaga innym państwom. Na tym polega solidarność europejska - dodał.
Duszczyk zwrócił uwagę, że część krytyki wynika - jego zdaniem - z niezrozumienia mechanizmu. - Łatwo wpaść w pułapkę, bo to procedura stosowana pierwszy raz. Demagog chyba nie do końca wie, jak są podejmowane decyzje w tej sytuacji. I wcale im się nie dziwię - stwierdził.
Jak podkreślił, mechanizm notyfikacyjny i decyzja KE w takiej formie nie były wcześniej używane, dlatego "to normalne, że dochodzi do błędnych interpretacji".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej