Człowiek prezydenta grzmi: Mamy premiera, który nagrywa idiotyczne filmiki

Zapytany o ustalenia Polsat News dotyczące możliwej Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji w służbie zdrowia, Paweł Szefernaker odpowiedział, że prezydent będzie w tej sprawie podejmował "adekwatne działania".

- Dziś najważniejsze są działania rządu (...) widzę premiera, który zbiera grzyby, widzę premiera, który ogląda "Gwiezdne Wojny", a tymczasem ludziom odmawiane są operacje. Czas się wziąć do pracy - apelował Szef Gabinetu Prezydenta RP.

Paweł Szefernaker podkreślił również, że to rząd powinien przygotować rozwiązania i wziąć odpowiedzialność za Polskę, "a nie nagrywać idiotyczne filmiki".

Karol Nawrocki zablokował awanse sędziów. Paweł Szefernaker: Sala sądowa to nie miejsce do agitacji politycznej

Paweł Szefernaker powiedział, że w przypadku większości propozycji nominacji zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa znajdowały się one w Kancelarii Prezydenta już od dłuższego czasu - część z nich od 2020 do 2025 roku.

Wyjaśnił, że prezydent podjął taką decyzję i przekazał ją ministrowi sprawiedliwości do dalszego przekazania sędziom, zgodnie z obowiązującą procedurą. Dodał, że sędziowie, którzy nie otrzymali awansów, to osoby wypowiadające się w "różnych sprawach" i "podpisujące listy kierowane do instytucji europejskich".

- Pan prezydent dzisiaj jasno powiedział: to polski parlament, Sejm i Senat, są miejscami do agitacji politycznej, do wyrażania swoich idei, poglądów politycznych, a nie sala sądowa. Sala sądowa jest od tego, żeby orzekać zgodnie z prawem uchwalonym w parlamencie w imieniu Rzeczpospolitej, a nie podejmować działalność polityczną - podkreślił Szefernaker.

Karol Nawrocki spotkał się z ministrą Pauliną Hennig-Kloską. W tle weto dla Parku Dolnej Odry

Paweł Szefernaker przekazał także w rozmowie, że doszło do spotkania między prezydentem a ministrą klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską.

- Tydzień temu, przed decyzją w sprawie weta dotyczącego Parku Dolnej Odry, pan prezydent ponad dwie godziny rozmawiał z panią Hennig-Kloską. Dwie godziny merytorycznej rozmowy na temat tego parku, po czym później słyszę w mediach, że pani minister mówi, że nie rozumie tej decyzji (...) powiem więcej nawet, dziękowała panu prezydentowi, że znalazł czas na tę rozmowę pomimo tego, że w różnych sprawach merytorycznie się nie zgadzali - powiedział minister.

- Pani minister miała okazję przez dwie godziny wytłumaczyć panu prezydentowi wątpliwości, nie wytłumaczyła ich i była taka, a nie inna decyzja pana prezydenta - dodał.

