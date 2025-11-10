Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, aby przeprosił tych funkcjonariuszy służb specjalnych, którym nie podpisał nominacji oficerskich. W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski zapytał zastępcę szefa prezydenckiej kancelarii, czy mogą oni liczyć na taki gest ze strony głowy państwa.

- Zawsze byłem pełen podziwu dla talentu umiejętności manipulacji pana premiera Donalda Tuska. Z jednej strony zakazał spotkań szefów służb specjalnych z panem prezydentem, co jest dla mnie kuriozalne. Głowa państwa jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, chyba powinien mieć kontakt z szefami służb - odparł Adam Andruszkiewicz.

Spór o nominacje oficerskie. Kancelaria prezydenta apeluje do premiera

Jak dodał, jego zdaniem to "nie jest normalna sytuacja" i to Tusk powinien przeprosić. - Ustawodawca może nie przewidział sytuacji, w której premier rządu polskiego zabroni szefom służb przyjazdu do polskiego prezydenta. Zapewne ustawodawca nie wpadł na to, że tego typu akcje mogą mieć miejsce. Jestem tym bardzo zażenowany - skomentował Andruszkiewicz.

- Zwłaszcza że to nie jest tak, że pan prezydent codziennie rano wstaje i wzywa do siebie szefów służb. Jeśli raz na jakiś czas zaprosi ich do tego, żeby przyjechali do Pałacu Prezydenckiego i porozmawiali z nim o bezpieczeństwie, współpracy, kooperacji w zakresie kompetencji,, które posiada, to chyba nie ma w tym nic zdrożnego i naprawdę nie rozumiem, tak po ludzku, co tak naprawdę przeszkadza Donaldowi Tuskowi, że ci szefowie służb pojadą porozmawiać z prezydentem - dodał.

Gość programu odniósł się również do tego, że na sporze premiera z prezydentem tak naprawdę najwięcej stracili funkcjonariusze, którzy nie otrzymali nominacji.

- Tej sytuacji by nie było, gdyby doszło do tego spotkania, na które zaprosił szef kancelarii pan minister Bogucki. Widzieliśmy to pismo, ono zostało ujawnione i na pewno na tym spotkaniu zapadłyby pozytywne decyzje w tej materii, ale jeśli ich przełożony, pan premier, zabrania spotkań z prezydentem, no to też szefowie służb powinni mieć na względzie, że tak nie powinno być - uważa polityk.

- My mamy jasny przekaz do kancelarii premiera: Niech premier Tusk przestanie robić tego typu zagrywki, niech poprosi o spotkanie. Może z szefami służb do nas przyjechać i tę kwestę przeciąć raz na zawsze. To spotkanie miało się odbyć w trybie ściśle tajnym. Jaka korona by spadła z głowy Tuskowi, żeby to spotkanie się odbyło? - zaapelował.

Karol Nawrocki: Odwołano moje spotkania z szefami służb

Premier Donald Tusk zamieścił w piątek na portalu X nagranie, w którym zarzucił prezydentowi, że ten zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ocenił, to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Do sprawy - również w nagraniu na X - odniósł się prezydent. - Żeby być premierem nie wystarczy wrzucanie postów na X; trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponad partyjne interesy. Pan premier w swoim stylu skłamał i nie wyjaśnił, co wydarzyło się naprawdę - zarzucił Tuskowi Nawrocki.

Prezydent ujawnił, że "Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP".

- Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - wyjaśniał Nawrocki.

Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub, w przypadku podległych mu służb, ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Tradycyjnie nadania stopni oficerskich - w tym generalskich - w wojsku i innych służbach odbywa się przy okazji najważniejszych świąt narodowych, takich jak Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.

